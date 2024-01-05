Джейсон Момоа та зірка серіалу "Венздей" Емма Маєрс знімуться у фільмі Minecraft

Фільми за мотивами ігор можуть замінити на екранах кінотеатрів супергероїв Marvel та DC

Зірка "Аквамена" та "Гри престолів" Джейсон Момоа зніметься в екранізації гри "Minecraft". Картини на цю тему стають дедалі популярнішими. Наприклад, мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" зайняв друге місце у світовому прокаті, зібравши касу понад мільярд доларів. А в українських кінотеатрах минулого року з великим успіхом пройшов трилер "П’ять ночей із Фреді" знятий за однойменною грою.

Партнерами Момоа за фільмом стануть Емма Маєрс, яка стала популярною завдяки серіалу "Венздей", а також Джек Блек, який відомий своєю роботою над проєктами "Джуманджі" та "Брати Супер Маріо в кіно". Режисерами фільму стали Джаред та Джеруша Хесс. Про це повідомляє видання Variety. Бюджет фільму становитиме $150 мільйонів.

Це буде гостросюжетне фентезі, в якому дівчина-підліток у виконанні Маєрс разом зі своїми друзями рятуватимуть світ від Ендер-дракона. Картина вийде у прокат 2025 року.

Кіноексперти вже говорять про те, що екранізація комп’ютерних ігор прийшла на зміну супергероїкам Marvel та DC. І в це охоче віриться, бо за весь рік лише одна картина цього жанру змогла принести прибуток – "Вартові галактики 3". Всі інші фільми, включаючи другий "Аквамен" з Момоа в головній ролі провалилися навіть не окупивши себе.

Нагадаємо, відеогра "Minecraft", яка з’явилася в 2011 році, є однією з найбільш продаваних. У неї грають понад 140 млн користувачів щомісяця. Гра дозволяє гравцям використовувати різнокольорові блоки для створення 3D-світів. Mojang Studios, шведський розробник гри, був придбаний корпорацією Microsoft у 2014 році та виступить продюсером екранізації.