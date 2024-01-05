Джейсон Момоа и звезда сериала "Венздей" Эмма Маерс снимутся в фильме Minecraft

Фильмы по мотивам игр могут заменить на экранах кинотеатров супергероев Marvel и DC

Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа снимется в экранизации игры "Minecraft". Картины на эту тему становятся все более популярными. К примеру, мультфильм "Братья Супер Марио в кино" занял второе место в мировом прокате, собрав кассу более одного миллиарда долларов. А в украинских кинотеатрах в прошлом году с большим успехом прошел триллер "Пять ночей с Фреди" снятый по одноименной игре.

Партнерами Момоа по фильму станут Эмма Маерс, ставшая популярной благодаря сериалу "Венздей", а также Джек Блэк, который известен своей работой над проектом "Джуманджи" и "Братья Супер Марио в кино". Режиссерами фильма стали Джаред и Джеруша Хесс. Об этом сообщает издание Variety. Бюджет фильма составит $150 миллионов.

Это будет остросюжетное фэнтези в котором девушка-подросток в исполнении Маерс вместе со своими друзьями будут спасать мир от Эндер-дракона. Картина выйдет в прокат в 2025 году.

Киноэксперты уже говорят о том, что экранизация компьютерных игр пришла на смену супергероике Marvel и DC. И в это охотно верится, потому что за весь год только одна картина этого жанра смогла принести прибыль — "Стражи галактики 3". Все остальные фильмы, включая второго "Аквамена" с Момоа в главной роли провалилимсь даже не окупив себя.

Напомним, видеоигра "Minecraft", которая появилась в 2011 году, является одной из самых продаваемых. В нее играют более 140 млн пользователей ежемесячно. Игра позволяет игрокам использовать разноцветные блоки для создания 3D-миров. Mojang Studios, шведский разработчик игры, был приобретен корпорацией Microsoft в 2014 году и выступит продюсером экранизации.