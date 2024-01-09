"Аквамен" Джейсон Момоа разводится с женой: стала известна причина

Джейсон Момоа не будет платить алименты за двоих детей

Жена Джейсона Момоа официально подала документы на развод с ним. О причинах развода Лиза Боне говорит односложно — между ними появились непримиримые разногласия. Близкие друзья пары говорят, что ей не нравится, что муж постоянно занят на работе и его часто нет дома. Так и в этот раз — жена подает на развод, а муж подписывает новый контракт.

Многие фаны актеров расстроены, ведь эта пара считалась в Голливуде одной из самых романтичных и прочных. Они прожили пятнадцать лет вместе и у них родилось двое детей — дочь Лола Айолани Момоа (родилась 23 июля 2007) и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа (родился 15 декабря 2008). Кроме этого, когда два года назад речь зашла о разводе, многие думали, что Момоа и Боне помирятся. Актер даже устроил показательное шоу для примирения — восстановив ее первую и любимую машину "Мустанг" 1965 года. Однако это не помогло. Об этом сообщает издание TMZ.

После двух лет размышлений 56-летняя Лиза Боне решила расторгнуть брак и надеется урегулировать с 44-летним Джейсоном вопросы опеки над детьми и финансовые моменты. Они надеются разделить совместную физическую и юридическую опеку над своими детьми. При этом Боне указала в своих документах, что не требует от Момоа алиментов, как и ему не нужны выплаты от нее.

В заявлении актриса написала, что раздел их активов и собственности "согласован между сторонами", предполагая, что у них может быть брачный договор, регулирующий расторжение их брака.

Напомним, что познакомились они в 2005-м, а уже два года спустя у них родилась дочь Лола. Еще через год в семье появился сын Накоа-Вольф. Однако официально они поженились лишь в 2017 году. По словам Момоа для них это была лишь формальность.

Спустя почти 10 лет после первой встречи Лиза появилась с Джейсоном в фильме "Дорога в Палому", сценаристом, режиссером и продюсером которого она стала.

До этого замужества Лиза была с 1987 по 1993 годы женой популярного рок-музыканта музыканта Ленни Кравица. У них есть дочь — актриса Зои Изабелла Кравиц (родилась 1 декабря 1988 года). Музыкант и актер давно поддерживают дружеские отношения.