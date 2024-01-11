У пісні фіналістів Нацвідбору на "Євробачення" знайшли плагіат: українці почули росіян (відео, фото)

Українці висловилися щодо плагіату

Учасники Національного відбору на "Євробачення-2024" презентували широкій аудиторії свої пісні, які підготували для фіналу. Усього є 11 учасників Нацвідбору, які вийшли у фінал.

Артисти також пройшли жеребкування на черговість виступів у фіналі, що відбудеться 3 лютого.

Не обійшлось і без скандалу. Як тільки українці почули пісню дуету NAHABA, відразу знайшли в ній плагіат на хіт "Нас не догонят" російського гурту ТАТУ. У коментарях до пісні на YouTube-каналі Нацвідбору користувачі тут же почали писати, що пісня дуету NAHABA "GLASSS" сильно перегукується з хітом російського гурту, який був популярний у нульових.

Ось що пишуть українці в коментарях:

Я один тут чую гурт "Тату"? Загалом дуже цікава заявка. Вони можуть стати темною конячкою, бо, судячи з пісні, на нас чекає нетривіальний номер.

Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. У деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну.

Чимось нагадало "Тату". І не кидайтеся тапками, просто реально стиль приспіву схожий.

Дуже схоже на стиль "Тату".

Мені ця пісня дає "Тату" вайб.

Цікаво, що трохи нагадує "Тату" у приспіві. Але хочеться побачити виступ.

Фу-у-ух! У другій частині таки відійшли від "Тату"! Злякали!

А чи не буде претензій, що пісня схожа на гурт "Тату"?

"Тату" воскресли.

Зазначимо, що до Нацвідбору гурт NAHABA готувався дистанційно, бо один із учасників, Андрій, служить у Збройних силах України. А його базою для репетицій став ангар на аеродромі.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов’язаний із Нацвідбором. Співачка Наталія Валевська звинуватила учасницю Нацвідбору ANKA у плагіаті.