В песне финалистов Нацотбора на "Евровидение" нашли плагиат: украинцы услышали россиян (видео, фото)
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Украинцы высказались по поводу плагиата
Участники Национального отбора на "Евровидение-2024" презентовали широкой аудитории свои песни, которые подготовили для финала. Всего есть 11 участников Нацотбора, которые вышли в финал.
Артисты также прошли жеребьевку на очередность выступлений в финале, который пройдет 3 февраля.
Не обошлось и без скандала. Как только украинцы услышали песню дуэта NAHABA, тут же нашли в ней плагиат на хит "Нас не догонят" российской группы ТАТУ. В комментариях к песне на YouTube-канале Нацотбора пользователи тут же начали писать, что песня дуэта NAHABA "GLASSS" сильно перекликается с хитом российской группы, которая была популярна в нулевых.
Вот, что пишут украинцы в комментариях:
- Я один здесь слышу группу "Тату"? Вообще очень интересная заявка. Они могут стать темной лошадкой, потому что, судя по песне, нас ждет нетривиальный номер.
- Очень похоже на "Тату". И голос и музыка и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину.
- Чем-то напомнило "Тату". И не бросайтесь тапками, просто реально стиль припева похож.
- Очень похоже на стиль "Тату".
- Мне эта песня дает "Тату" вайб.
- Интересно, немного напоминает "Тату" в припеве. Но хочется увидеть выступление.
- Фу-у-ух! Во второй части таки отошли от "Тату"! Испугали!"
- А не будет ли претензий, что песня похожа на группу "Тату"?
- "Тату" воскресли.
Отметим, что к Нацотбору группа NAHABA готовилась дистанционно, потому что один из участников, Андрей, служит в Вооруженных силах Украины. А его базой для репетиций стал ангар на аэродроме.
Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, связанном с Нацотбором. Певица Наталья Валевская обвинила участницу Нацотбора ANKA в плагиате.