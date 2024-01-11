В песне финалистов Нацотбора на "Евровидение" нашли плагиат: украинцы услышали россиян (видео, фото)

Украинцы высказались по поводу плагиата

Участники Национального отбора на "Евровидение-2024" презентовали широкой аудитории свои песни, которые подготовили для финала. Всего есть 11 участников Нацотбора, которые вышли в финал.

Артисты также прошли жеребьевку на очередность выступлений в финале, который пройдет 3 февраля.

Не обошлось и без скандала. Как только украинцы услышали песню дуэта NAHABA, тут же нашли в ней плагиат на хит "Нас не догонят" российской группы ТАТУ. В комментариях к песне на YouTube-канале Нацотбора пользователи тут же начали писать, что песня дуэта NAHABA "GLASSS" сильно перекликается с хитом российской группы, которая была популярна в нулевых.

Вот, что пишут украинцы в комментариях:

Я один здесь слышу группу "Тату"? Вообще очень интересная заявка. Они могут стать темной лошадкой, потому что, судя по песне, нас ждет нетривиальный номер.

Очень похоже на "Тату". И голос и музыка и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину.

Чем-то напомнило "Тату". И не бросайтесь тапками, просто реально стиль припева похож.

Очень похоже на стиль "Тату".

Мне эта песня дает "Тату" вайб.

Интересно, немного напоминает "Тату" в припеве. Но хочется увидеть выступление.

Фу-у-ух! Во второй части таки отошли от "Тату"! Испугали!"

А не будет ли претензий, что песня похожа на группу "Тату"?

"Тату" воскресли.

Отметим, что к Нацотбору группа NAHABA готовилась дистанционно, потому что один из участников, Андрей, служит в Вооруженных силах Украины. А его базой для репетиций стал ангар на аэродроме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, связанном с Нацотбором. Певица Наталья Валевская обвинила участницу Нацотбора ANKA в плагиате.