Усі учасники Нацвідбору на "Євробачення 2024" презентували свої пісні: відео та порядок виступу у фіналі
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У фіналі виступатимуть 11 українських артистів
Після того, як у середині листопада було оголошено повний список фіналістів Національного відбору на "Євробачення 2024", усі 11 учасників (співачку ANKA було відібрано у процесі онлайн-голосування у "Дії") нарешті представили свої пісні широкої аудиторії.
На пресконференції, що відбулась у четвер, 11 січня, було оголошено порядок їх виступів у фіналі, який заплановано на суботу, 3 лютого. Послідовність було визначено шляхом проведення жеребкування.
Порядок виступу учасників у фіналі і їх пісні
1. YAKTAK — Lalala
2. INGRET — Keeper
3. NAZVA — Slavic English
4. ANKA — "Палала"
5. Drevo — Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
Раніше "Телеграф" розповідав, що Melovin чесно розповів, чому вирішив йти на Національний відбір на "Євробачення 2024". За словами артиста, йому потрібно знову подарувати натхнення своїм шанувальникам.