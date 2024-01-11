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Усі учасники Нацвідбору на "Євробачення 2024" презентували свої пісні: відео та порядок виступу у фіналі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року Новина оновлена 11 січня 2024, 13:42
Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

У фіналі виступатимуть 11 українських артистів

Після того, як у середині листопада було оголошено повний список фіналістів Національного відбору на "Євробачення 2024", усі 11 учасників (співачку ANKA було відібрано у процесі онлайн-голосування у "Дії") нарешті представили свої пісні широкої аудиторії.

На пресконференції, що відбулась у четвер, 11 січня, було оголошено порядок їх виступів у фіналі, який заплановано на суботу, 3 лютого. Послідовність було визначено шляхом проведення жеребкування.

Порядок виступу учасників у фіналі і їх пісні

1. YAKTAK — Lalala

2. INGRET — Keeper

3. NAZVA — Slavic English

4. ANKA — "Палала"

5. Drevo — Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat — Place I Call Home

10. YAGODY — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS

Раніше "Телеграф" розповідав, що Melovin чесно розповів, чому вирішив йти на Національний відбір на "Євробачення 2024". За словами артиста, йому потрібно знову подарувати натхнення своїм шанувальникам.

Теги:
#Євробачення #Пісні #Нацвідбір