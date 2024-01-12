Український хореограф Кот розніс танцівницю Денисову, яка втекла до Москви

Колишній колега Тетяни Денисової, Євген Кот, розчарувався в талановитій танцівниці

Чимало українських зірок-зрадників відпрацьовують свої тридцять срібняків у Росії, не звертаючи увагу на осуд українців, бо заробітчанство — це передусім. Їх не турбують питання війни, бо ж, наприклад, сьогодні вони тут, а завтра спокійно можуть податися в пошуках легкої наживи.

До таких неоднозначних персон належить українська танцівниця Тетяна Денисова, яка зізнавалася в любові українцям, а сама в розпал війни чкурнула працювати до країни-агресорки. В інтерв’ю OBOZ.UA колега зрадниці нагадав, що Тетяну Денисову в Україні дуже шанували за її талант.

Кот вважає, що вчинок Денисової - це дно

Денисова була суддею талант-шоу "Танцюють всі", а останнім часом брала участь у проєкті "Танці. World of Dance". Проте одразу після повномасштабного вторгнення знаменитість виїхала до Москви, де долучилася до російських телешоу.

"На зйомках вона мені говорила: "Нарешті я вдома" – і в мене було відчуття, що вона каже це дуже щиро. А зараз сприймаю ті слова як вищий ступінь цинізму, бо в перші дні великої війни вона, пробувши кілька днів під ракетними обстрілами, втекла через Європу до Росії і сіла там у журі одного з танцювальних проєктів", – пригадав Євген співпрацю із запроданкою в шоу "Танці. World of Dance", де вони були суддями.

"Нарешті я вдома", - колись казала Денисова про Україну

Хореограф Кот наголосив, що наразі Денисова йому абсолютно нецікава. "Зрозумів, що в цієї людини гроші передусім. Звичайно, це важливо, але не настільки, щоб зраджувати себе. Крім того, я знаю, що її фінансовий стан не був таким критичним, щоб вимушено туди їхати", — підкреслив артист.

Кот також з розчаруванням пригадав, що Денисова була його викладачкою у виші. "Я її дуже поважав та любив. А тепер вона для мене ніхто і звати її ніяк. Не хочу навіть шукати виправдань тому, що вона зробила. Вона спокійно заробляє в Москві, платить з цих грошей податки на ракети. Вона співучасниця злочину, як і більшість росіян, які підтримали війну проти нас", — резюмував артист.

Раніше "Телеграф" писав, що артист Павло Зібров викрив запроданку Таїсію Повалій у брехні. За словами Зіброва, Кремль платить запроданці непогані суми та використовує маріонетку у своїй пропаганді.