Екс-суддя "Танців з зірками" Тетяна Денісова отримала російський паспорт — мережа вибухнула гнівом

Екс-чоловік Денісової Кривошапко засудив її за участь у російських проектах

Колишня суддя проекту "Танцюють всі!" Тетяна Денісова, яка відрізнялася на проекті своїми їдкими та гордовитими коментарями щодо номерів учасників, отримала російське громадянство. Хореограф і раніше викликала масу обурення серед українців, після того, як вирушила судити російський варіант проекту до Москви вже після вторгнення росії в Україну в 2014-му році. Тепер же українська артистка взагалі отримала громадянство країни-агресора, як, наприклад, раніше це зробив зірка серіалу "Готель Елеон" сербський актор Мілош Бікович.

Про російське громадянство Денісової розповів її колишній коханий співак Олександр Кривошапко. В інтерв’ю Rostyslove Production екс-чоловік Денисової зазначив, що вона отримала громадянство росії у грудні 2021 року.

"Коли вона просто мовчала, я розумів чому. Бо мало хто це знає, але для багатьох це, напевно, буде відповіддю на запитання чому. Ще в листопаді 2021 року вона написала мені після того, як ми не спілкувалися років шість, сім. Вона звернулася до мене, їй потрібно було свідоцтво про розлучення. Я одразу їй надіслав, ми дуже тепло поспілкувалися.

При цьому колишній чоловік Денісової спробував свого роду виправдати Денісову, зазначивши, що вона народилася у російському Калінінграді. Все життя жила в Севастополі, навчалася в Академії російського балету імені А. Я. Ваганової у Санкт-Петербурзі.

"Після початку кар’єри в Україні вона ще працювала в росії. Тому так, після 2014 року можна було її засуджувати. Але з огляду на її таке російське походження, у грудні 2021-го я не помітив нічого, щоб мене образило", – сказав співак.

Олександр Кривошапко та Тетяна Денісова були одружені

Також Кривошапко вважає, що Денісова мовчить про війну, розв’язану росією в Україні, оскільки "за позицію у росії людина може зникнути". При цьому Кривошапко засудив Денісову через те, що вона стала суддею російського шоу.

"Таня мені завжди говорила, коли мої ще перші проекти відбулися, я співпрацював з російським офісом і постійно їздив до Москви. Таня тоді не мала до Москви жодного стосунку. росія — це країна п*дарас*в, наркоманів і повій". Це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою у мене був шлюб, змушена жити в такій неприємній для себе атмосфері", – розповів Кривошапко.

Українці, однак, не були такими м’якими в характеристиках Денісової, як її колишній чоловік. Вони назвали танцівницю зрадницею та зазначили, що Денісова заробляє гроші на крові людей.

Нагадаємо, що поки відомі та популярні українські та західні знаменитості виступають проти війни в Україні, випускаючи антивоєнні та патріотичні пісні, кліпи, а також виступаючи на благодійних концертах та збираючи кошти для допомоги військовим та біженцям, український співак та продюсер Юрій Бардаш почав публікувати у своїх соцмережах пости проти України. Він уже встиг порівняти Україну з нацистською Німеччиною, через скандал з Бардашем розлучилася його дружина Єлизавета, а нещодавно шанувальник "руського міра" заявив, що на нього нібито "оголошено полювання".