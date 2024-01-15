Найсексуальніша співачка: Міша Крупін "накинув оком" на Злату Огневич (відео)

Артист розповів про недавнє знайомство зі Златою Огневич

Відомий український виконавець і фронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін, який після скандалу в Одесі заявив про тимчасове припинення музичної кар’єри, "накинув оком" на співачку Злату Огневич. Артист назвав свою колегу по цеху найсексуальнішою українською співачкою.

Про це Михайло Крупін розповів у рубриці "33 питання" на радіо "Люкс ФМ".

На запитання про те, хто на сьогоднішній день для нього найсексуальніша селеба в Україні, Міша Крупін відповів, що це Злата Огневич. На уточнююче запитання, чи подобається йому Злата, він просто відповів: "Так".

Злата Огневич

Також артист зазначив, що лише нещодавно познайомився з Огневич і поділився історією їхнього знайомства.

"Ми нещодавно познайомилися. Це на радіо сталося. Тобто ми так заочно були знайомі, в студії одній писалися, а потім познайомилися на радіо", — розповів Михайло Крупін.

При цьому виконавець ствердно відповів на запитання про те, чи є в його житті кохана жінка. Проте вирішив не розкривати її особистість, натякнув лише, що вона не є публічною особою.

Також у цьому бліц-інтерв’ю Міша Крупін зізнався, що раніше допускав зради у відносинах, але не вважає, що це добре. Він переконаний, що "ходити наліво" можна тільки в тому випадку, якщо пара домовилася про вільні відносини, а якщо такого договору не було, то це нечесно стосовно один одного.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Злата Огневич поділилася відео з відпочинку та нарвалася на хейт у мережі. Проте співачка дуже спокійно відреагувала на критику фоловерів.