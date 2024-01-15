Самая сексуальная певица: Миша Крупин "положил глаз" на Злату Огневич (видео)

Артист рассказал о недавнем знакомстве со Златой Огневич

Известный украинский исполнитель и фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин, который после скандала в Одессе заявил о временном прекращении музыкальной карьеры, "положил глаз" на певицу Злату Огневич. Артист назвал свою коллегу по цеху самой сексуальной украинской певицей.

Об этом Миша Крупин рассказал в рубрике "33 вопроса" на радио "Люкс ФМ".

На вопрос о том, кто на сегодняшний день для него самая сексуальная селеба в Украине, Миша Крупин ответил, что это Злата Огневич. На уточняющий вопрос, нравится ли ему Злата, он ответил просто: "Да".

Злата Огневич

Также артист отметил, что только недавно познакомился с Огневич и поделился историей их знакомства.

"Мы недавно познакомились. Это на радио произошло. Ну то есть мы так заочно были знакомы, в студии одной писались, а потом познакомились на радио", — рассказал Миша Крупин.

При этом исполнитель утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли в его жизни любимая женщина. Однако решил не раскрывать ее личность, намекнул только, что она не публичная особа.

Также в этом блиц-интервью Миша Крупин признался, что ранее допускал измены в отношениях, но не считает, что это хорошо. Он убежден, что "ходить налево" можно только в том случае, если пара договорилась о свободных отношениях, а если такого договора не было, то это нечестно по отношению друг к другу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Злата Огневич поделилась видео с отдыха и нарвалась на хейт в сети. Однако певица очень спокойно отреагировала на критику фолловеров.