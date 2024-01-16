"Два полюси вже не зшити": режисер пояснив, чому Олег Винник не зможе "відбілити" зіпсовану репутацію

Олег Винник огорнув себе міфами

Український співак Олег Винник, таємничий клон якого жалівся на нашестя обурених фанаток, виїхавши до Німеччини, позбувся значної частини своїх прихильників. Режисер та продюсер Олег Боднарчук запевнив, що артист вже не зможе бути на олімпі українського шоубізу.

Боднарчук в інтерв’ю OBOZ.UA наголосив, що, на його думку, Винник так і залишиться в довоєнній реальності, а це спрацює проти нього, бо в Україні уже живе інша мудрість, де для Винника місця немає. "В майбутньому ці два полюси вже не зшити", — наголосив Боднарчук.

Продюсер переконаний, що Олег Винник знехтував підтримкою, яка була в нього до початку повномасштабного вторгнення.

Боднарчук не вірить в щирість Олега Винника

Додамо, що до початку війни "повелитель вовчиць" мав шалену аудиторію. Тоді його продюсер Олександр Горбенко розповідав, що менш ніж за $100 000 Винник у рекламних кампаніях участі не бере. Також артист зібрав 2,5 млн підписників.

До війни Винник мав шалену підтримку

Після того, як Олег Винник огорнув себе міфами, інтерес до його персони почав поступово вивітрюватися. Хоча Олег розповідав, що займається волонтерством, закуповує автомобілі для українських військових та всіляко переймається проблемами війни в Україні. Проте, на думку Боднарчука, артист уникає відвертості, про що свідчить інтерв’ю, записане в Берліні.

Винник з волонтерами

"Для себе я зрозумів, що в нього був класний продюсер, за якого жодних інтерв’ю в Олега не було. І міф про розсудливого, доброго, щедрого, ніжного і сильного чоловіка існував лише в його піснях", — наголосив Боднарчук, додавши, що "міф розвіявся".

Раніше "Телеграф" писав, як Олег Винник виїхав до Німеччини під час війни. Наразі артист повертатися в Україну не має намірів.