Прецедент Христини Соловій: юристи розповіли, як українським артистам захистити свої пісні від росіян

Є кілька способів, як відстояти своє авторське право

Днями відома українська співачка Христина Соловій розповіла шанувальникам, що росіяни вкрали її пісню "Тримай". Як виявилося, композицію української артистки переклали російською мовою та використали у льодовому шоу дружини Пєскова Тетяни Навки. Христина Соловій заявила, що збирається йти до суду та захищати свої авторські права на пісню.

Прецедент із піснею Соловій став показовим і викликав бурхливе обговорення, бо вже не вперше росіяни порушують авторське право та крадуть творчий продукт українців. Юристи Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій розповіли, як діяти українським артистам та блогерам, якщо їхнє авторське право було порушено.

Зазначається, що є кілька способів захищати свої права. Один із способів — це звернення до суду в тій країні, де було порушено авторські права. Однак у випадку з РФ це швидше за все не спрацює зі зрозумілих причин. А ось в інших країнах, де поважають авторське право, великі шанси через суд захистити свої авторські права.

Ще один спосіб – блокування контенту в інтернеті. На популярних платформах, таких як YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, можна робити запити на видалення контенту, який у вас вкрали. Ці сайти дуже дбайливо ставляться до авторського контенту та порушення авторських прав, тому великі шанси, що вкрадена ваша творчість буде видалена.

"Додатково рекомендуємо при створенні запиту акцентувати увагу на тому, що це саме українські твори, адже такі звернення — можливість донести західній аудиторії інформацію про російську агресію та крадіжку українських творів", — зазначили в IP-офісі.

Крім того, можна надіслати лист-повідомлення про порушення авторського права. У ньому потрібно вказати назву твору та ім’я автора, зміст незаконного використання, вказати про відсутність вашого дозволу та навіть норми закону, який був порушений. У країнах, де захищається авторське право, великі шанси, що такий лист буде розглянуто, а ваш контент буде прибрано з шоу чи платформ, де він незаконно використовувався.

Ще одним інструментом впливу на крадіїв контенту може бути розголос факту крадіжки в соцмережах та ЗМІ.

"Це сприятиме ширшому висвітленню незаконного використання російською стороною українських творів, що давно стало систематичним явищем", — кажуть юристи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відоме видання у США подало до суду на творців ChatGPT та BingAI. Звинуватили у крадіжці.