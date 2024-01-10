Росіяни вкрали пісню у Христини Соловій: що збирається робити співачка

Росіяни виконали пісню співачки на телешоу

Христина Соловій — відома українська співачка та авторка пісень. Її трек "Тримай" став дуже популярним в Україні. Однак росіяни вирішили привласнити його собі, взявши ту ж мелодію та переклавши на свою мову текст.

Зі словами "От тебя, мой хороший, мурашки по коже, от нежного взгляда и ласковых рук" під українську пісню танцює російська фігуристка Тетяна Навка на льодовому шоу в Росії. Це дружина Пєскова, що родом з Дніпра.

Христину Соловій дуже обурила така новина. Вона поділилася цим в Instagram. "Йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців". Також співачка заявила, що хоче подати до суду, хоч і усвідомлює, що притягнути винних до відповідальності буде нелегко.

Варто зазначити, що в цьому ж шоу звучить також українська пісня "Ніч яка місячна" Михайла Старицького, але теж в російському перекладі. Її виконують Ані Лорак та Олександр Понайотов. Також всі пам’ятають історію з піснею Лілу45 "Моя душа", яку росіяни використали у "Слові пацана".

Раніше трек "Тримай" привласнював собі російський репер Павло Ізотов. За словами Соловій, чоловік, порушуючи авторські права, зробив реп-версію цієї пісні та назвав її "Нежно".