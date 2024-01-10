Россияне украли песню у Кристины Соловой: что собирается делать певица

Россияне исполнили песню певицы на телешоу

Кристина Соловий — известная украинская певица и авторка песен. Ее трек "Держи" стал очень популярен в Украине. Однако россияне решили присвоить его себе, взяв ту же мелодию и переведя на свой язык текст.

Со словами "От тебя, мой хороший, муравьи по коже, вот нежного взгляда и ласковых рук" под украинскую песню танцует российская фигуристка Татьяна Навка на ледовом шоу в России. Это жена Пескова, родом из Днепра.

Кристину Соловий очень возмутила такая новость. Она поделилась этим в Instagram. "Речь идет не о краже одной песни "Держи". Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев". Также певица заявила, что хочет подать в суд, хотя и отдает себе отчет, что привлечь виновных к ответственности будет нелегко.

Следует отметить, что в этом же шоу звучит также украинская песня "Ночь какая лунная" Михаила Старицкого, но тоже в русском переводе. Ее исполняют Ани Лорак и Александр Понайотов. Также все помнят историю с песней Лилу45 "Моя душа", которую русские использовали в "Слове пацана".

Ранее трек " Тримай" присваивал себе российский рэпер Павел Изотов. По словам Соловий, мужчина, нарушая авторские права, сделал реп-версию этой песни и назвал ее "Нежно".