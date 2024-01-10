Ведущая Лилия Ребрик рассказала, ссорится ли с мужем

Ребрик считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая вскоре станет мамой в третий раз, пообщалась со своими поклонниками. Подписчиков прежде всего интересовала личная жизнь знаменитости.

На странице в Instagram у женщины поинтересовались, конфликтует ли она порой с любимым — танцовщиком Андреем Диким. Как оказалось, у Лилии практически идеальная семья.

Женщина заверила, что с Диким никогда не доходит до конфликтов, ведь в этом нет никакой необходимости.

Между Лилией и Андреем – гармония

"Считаю бессмысленным тратить на негатив свою жизнь. Она и без того очень коротка", — подчеркнула Лилия.

Ребрик считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга, в этом случае можно легко избежать недоразумений. Она добавила, что стоит дарить радость, уметь восхищаться, ведь жизнь очень быстротечна.

Лилия не конфликтует с мужчиной

Добавим, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились во время съемок шоу "Танцы со звездами". Тогда ее будущий супруг состоял в гражданском браке. Между Ребрик и Диким вспыхнула искра, которая переросла в настоящую любовь. В 2011 году влюбленные поженились. Ребрик и Дикий воспитывают двух дочерей и ждут третью.

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