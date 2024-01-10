Ведуча Лілія Ребрик розповіла, чи свариться з чоловіком

Ребрик вважає, що люди мають уміти говорити між собою, поважати та чути один одного

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка незабаром втретє стане мамою, поспілкувалася із своїми шанувальниками. Підписників передусім цікавило особисте життя знаменитості.

На сторінці в Instagram у жінки поцікавилися, чи вона часом конфліктує з коханим — танцівником Андрієм Диким. Як виявилося, Лілія має практично ідеальну сім’ю.

Жінка запевнила, що з Диким ніколи не доходить до конфліктів, адже в цьому немає ніякої потреби.

Між Лілією та Андрієм - гармонія

"Вважаю безглуздим витрачати на негатив своє життя. Воно й без того дуже коротке", — наголосила Лілія.

Ребрик вважає, що люди мають уміти говорити між собою, поважати та чути один одного, у такому випадку можна легко уникнути непорозумінь. Вона додала, що варто дарувати радість, уміти захоплюватися, адже життя дуже швидкоплинне.

Лілія не конфліктує з чоловіком

Додамо, що Ліля Ребрик і Андрій Дикий познайомилася під час зйомок шоу "Танці із зірками". Тоді її майбутній чоловік перебував у цивільному шлюбі. Між Ребрик та Диким спалахнула іскра, яка переросла у справжнє кохання. В 2011 році закохані одружилися. Ребрик і Дикий виховують двох доньок та чекають на третю.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Мозгова показала рідкісні фотографії своєї донечки. Знаменитість розповіла, як виховує своїх дітей.