Прецедент Кристины Соловий: юристы рассказали, как украинским артистам защитить свои песни от россиян

Есть несколько способов, как отстоять свое авторское право

На днях известная украинская певица Кристина Соловий рассказала поклонникам, что россияне украли ее песню "Тримай". Как оказалось, композицию украинской артистки перевели на русский язык и использовали в ледовом шоу жены Пескова Татьяны Навки. Кристина Соловий заявила, что собирается идти в суд и защищать свои авторские права на песню.

Прецедент с песней Соловий стал показательным и вызвал бурное обсуждение, так как уже не впервые россияне нарушают авторское право и крадут творческий продукт украинцев. Юристы Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций рассказали, как действовать украинским артистам и блоггерам, если их авторское право было нарушено.

Отмечается, что есть несколько способов защищать свои права. Один из способов — это обращение в суд в той стране, где были нарушены авторские права. Однако в случае с РФ это скорее всего не сработает по понятным причинам. А вот в других странах, где уважают авторское право, большие шансы через суд защитить свои авторские права.

Еще один способ — блокировка контента в интернете. На популярных платформах, типа YouTube, Spotify, Facebook, Instagram можно делать запросы на удаление контента, который у вас украли. Эти сайты очень бережно относятся к авторскому контенту и нарушению авторских прав, поэтому большие шансы, что украденное ваше творчество будет удалено.

"Дополнительно рекомендуем при создании запроса акцентировать внимание на том, что это именно украинские произведения, ведь такие обращения — возможность донести западной аудитории информацию о российской агрессии и краже украинских произведений", — отметили в IP-офисе.

Кроме того, можно отправить письмо-сообщение о нарушении авторского права. В нем нужно указать название произведения и имя автора, содержание незаконного использования, указать об отсутствии вашего разрешения, и даже нормы закона, который был нарушен. В странах, где защищается авторское право, большие шансы, что такое письмо будет рассмотрено, а ваш контент будет убран из шоу или платформ, где он незаконно использовался.

Еще одним инструментом влияния на воров контента может быть огласка факта кражи в соцсетях и СМИ.

"Это будет способствовать более широкому освещению незаконного использования российской стороной украинских произведений, что давно стало систематическим явлением", — говорят юристы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известное издание в США подало в суд на создателей ChatGPT и BingAI. Обвинили в краже.