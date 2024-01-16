Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак похизувалась каблучкою (фото)

Українська модель Анастасія засвітила каблучку

Українська модель Анастасія Foxy, з якою колишній чоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зустрічав новий рік у Дубаї, похвалилася каблучкою. Дівчина вже встигла з'їздити на батьківщину Мурата.

На сторінці в Instagram 16 січня модель виклала світлину, де видно обручку на підмізинному пальці. Анастасія у коментарях була стриманою та не стала пояснювати, чи це подарунок Налчаджиоглу і чи можна вважати, що бізнесмен та модель заручилися.

Модель показала каблучку

Цікаво, що 15 січня Анастасія написала, що, на її думку, передусім треба бути не дружиною, а коханою жінкою.

Модель вважає, що треба бути не дружиною, а просто коханою

Додамо, що про нові стосунки з українською моделлю Мурат Налчаджиоглу заявив напередодні нового року. Тоді чоловік оприлюднив серію фотографій з донькою від першого шлюбу з Ані Лорак та новою обраницею. Згодом його друга дружина Лілія Реус заявила, що вони вже не разом та пояснила філософськи про причини розриву, зазначивши, що в житті всяке буває.

Раніше "Телеграф" писав, що запроданка Ані Лорак показала уже дорослу доньку від турецького бізнесмена. Усміхнені Кароліна з Софією фігурували на тлі прикрашеної ялинки.