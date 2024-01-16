Новая девушка экс-мужа Ани Лорак похвасталась кольцом (фото)

Украинская модель Анастасия засветила кольцо

Украинская модель Анастасия Foxy, с которой бывший муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встречал новый год в Дубае, похвасталась кольцом. Девушка уже успела съездить на родину Мурата.

На странице в Instagram 16 января модель выложила фотографию, где видно обручальное кольцо на подмизинном пальце. Анастасия в комментариях была сдержанной и не стала объяснять, что это подарок Налчаджиоглу и можно ли считать, что бизнесмен и модель обручились.

Модель показала кольцо

Интересно, что 15 января Анастасия написала, что, по ее мнению, прежде всего, нужно быть не женой, а любимой женщиной.

Модель считает, что нужно быть не женой, а просто любимой

Добавим, что о новых отношениях с украинской моделью Мурат Налчаджиоглу заявил в канун нового года. Тогда мужчина обнародовал серию фотографий с дочерью от первого брака с Ани Лорак и новой избранницей. Вскоре его вторая жена Лилия Реус заявила, что они уже не вместе и философски объяснила о причинах разрыва, отметив, что в жизни всякое бывает.

Ранее "Телеграф" писал, что предательница Ани Лорак показала уже взрослую дочь от турецкого бизнесмена. Улыбающиеся Каролина с Софией фигурировали на фоне украшенной елки.