Данилко, Джамала чи Варениця? Хто зараз лідирує у голосуванні за членів журі Нацвідбору-2024

Вже проголосувало майже півмільйона українців

В Україні 15 січня розпочалося голосування за склад журі Національного відбору на Євробачення-2024. Вже є попередні результати голосування та перші фаворити.

У додатку "Дія" проголосували за своїх кандидатів у члени журі вже майже півмільйона українців (на момент публікації проголосували 422 905 користувачів).

Серед лідерів "перегонів" Андрій Данилко, який уже не раз входив до складу суддів Нацвідбору, за нього свої голоси віддали 43,78% опитаних, а це 185 152 особи.

На другому місці опинилася переможниця "Євробачення-2016" Джамала — вона має 22,49% голосів (95 096 осіб).

На третьому місці лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець — 12,83% (54 267 голосів за нього віддали українці).

Зазначимо, що українці активніше віддають свої голоси за більш публічних кандидатів. Тоді як менш публічні, але, можливо, не менш експертні претенденти залишаються серед аутсайдерів.

Результати другого дня голосування

Так, наприклад, музичний експерт Олександр Варениця (1,21%), музичний продюсер та автор пісень Євген Триплов (0,88%), співзасновник музичної премії YUNA Павло Шилько (1,43%) зібрали найменше голосів українців.

Зазначимо, що за інформацією "Суспільне мовлення", голосування за склад журі Нацвідбору триватиме тиждень — із 15 січня до 10:00 22 січня. А вже 3 лютого обрана трійка журі разом із глядачами обиратиме артиста, який представить Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що всі учасники Нацвідбору на "Євробачення-2024" презентували свої пісні. Відео та порядок виступу у фіналі.