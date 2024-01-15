Названо зіркових претендентів на роль жюрі Нацвідбору на "Євробачення 2024": як проголосувати в "Дії" (відео)

Серед кандидатів — Андрій Данилко, Олена Коляденко, Сергій Танчинець та ще 6 осіб

Українська суспільна телерадіокомпанія "Суспільне мовлення" впровадило в понеділок, 15 січня, опитування в додатку "Дія". Вже відсьогодні українці мають можливість визначити склад журі для Національного відбору на "Євробачення 2024".

Як повідомляє suspilne.media, голосування за кандидатів триватиме протягом тижня, з 15 січня до 10:00 22 січня. В суботу, 3 лютого, обрана трійка журі, разом з глядачами, визначить артиста, який представлятиме Україну на "Євробаченні 2024" у шведському Мальме. Зазначимо, що місто вже приймало музичний чемпіонат двічі — у 1992 та 2013 роках.

За кого голосувати та як це зробити в "Дії"

Брати участь в опитуванні можуть всі бажаючі, які досягли віку 14 років. Для цього необхідно увійти в додаток "Дія", обрати розділ "Сервіси" та "Опитування". До складу журі увійдуть три артисти, які набрали найбільше число голосів. Віддати свій голос можна за одного з 9 претендентів:

1. Олександр Варениця є піар-фахівцем та співзасновником агенції Go West, спрямованої на просування української музики на світовому ринку. Тричі визнаний кращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards. Він також співпрацював з гуртами Kalush, ONUKA та O.Torvald під час "Євробачення 2017".

2. Андрій Данилко, народний артист України та творець образу VERKA SERDUCHKA, є зіркою Євробачення, яка підкорює серця аудиторії вже 30 років. Він також автор пісень, мініатюр, інструментальних творів та режисер власних шоу, а також був членом журі Нацвідбору на Євробачення (2016-2020).

3. Джамала, володарка перемоги на "Євробаченні 2016" та нагороди WIBA 2022, визнана однією з найвпливовіших інфлюенсерок світу. У 2023 році її включили в трійку найпопулярніших виконавців у плейлисті EQUAL Global від Spotify.

4. Олена Коляденко, керівниця танцювального колективу Freedom Ballet та продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY, є хореографкою та режисеркою-постановницею виступів українських артистів на Євробаченні та інших телевізійних шоу.

5. Катерина Павленко, фольклористка та фронтвумен гурту Go_A, здобула 5-те місце у фіналі "Євробачення 2021" у Роттердамі.

6. Сергій Танчинець, лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та заслужений артист України, багаторазовий переможець музичних премій YUNA, "Золота жар-птиця", M1 Music Awards та інших, взяв участь у шоу "Х-Фактор" та "Танці з зірками".

7. Євген Тріплов, автор і музичний продюсер для таких українських артистів, як Тіна Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анна Трінчер та інші, також є шоуранером музичного реаліті-шоу "МУЛЬТИТРЕК".

8. Євген Хмара, композитор і віртуозний піаніст, автор 7 студійних альбомів та учасник Національного журі України на "Євробаченні 2023".

9. Павло Шилько, відомий як DJ Паша, є теле- та радіоведучим, співзасновником та генеральним продюсером музичної премії YUNA. Також він є співавтором конкурсних пісень Тіни Кароль та Вєрки Сердючки на Євробаченні.

Раніше шоуранер Нацвідбору на "Євробачення" Володимир Завадюк розповів "Телеграфу", що чим конкурсний концерт цього року буде відрізнятися від попередніх і чому він не хоче у майбутньому поєднувати "Голос країни" та Нацвідбір.

Нагадаємо, що 11 фіналістів Нацвідбору представили свої конкурсні пісні широкій аудиторії. Також було визначено порядок виступів за допомогою жеребкування.