Шоуранер Нацвідбору на Євробачення та "Голос країни": "Ведучих буде троє і один з них гуморист"

З’явились нові подробиці у проведенні Нацвідбору на Євробачення-2024 — читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф"

Організацією шоу Національного відбору на Євробачення-2024 буде займатися компанія продюсера "Голос країни" Володимира Завадюка. Одразу після презентації пісень всіх фіналістів конкурсу він розповів "Телеграфу", чим конкурсний концерт цього року буде відрізнятися від попередніх і чому він не хоче у майбутньому поєднувати "Голос країни" та Нацвідбір.

- У Євробаченні часто беруть участь переможці шоу "Голос" у своїй країні. Ви не розглядали такий варіант, щоб поєднати шоу "Голос країни" та Нацвідбір?

- Ні, тому що це абсолютна історія, яку веде Суспільний мовник. І в цьому є історичний і форматний момент. Класно, коли учасники "Голосу країни" або іншого талант-шоу долучаються до Євробачення і дуже круто, що свого часу Суспільне вирішило, що у Євробаченні мають брати участь молоді артисти. Тому що в усіх країнах цей конкурс існує для того, щоб саме такі артисти могли представляти свою країну.

- Чим ваше шоу буде відрізнятися від попередніх і чому саме вас обрали цього року робити це шоу?

- Є кілька складових. Ми володіємо класною експертизою в нашій країні з точки зору виробництва розважального контенту. Також ми зібрали сильну команду для виробництва. Так, режисер-постановник Руслан Махов, виконавча продюсерка Вікторія Загура, головна сценаристка Оксана Лісненко та стар-продюсерка Анастасія Спіріденко будуть працювати над проєктом. Не можу зараз сказати всі деталі, але концепція, яку презентувало Суспільне, — "Музична ДНК нації". Тому нам хочеться впродовж всього конкурсу поєднати традиційну українську музику та легендарні українські колективи з сучасною українською музикою.

- Чи будуть номери учасників ставити окремі режисери, чи просто виконавець вийде та заспіває на тлі гарних декорацій?

- Ми працюємо з режисером Русланом Маховим, який працював з усіма українськими зірками минулого року, і саме він був разом з Олегом Боднарчуком постановником номера гурту TVORCHI на Євробаченні. Цей номер дуже круто був сприйнятий всією аудиторією. Він буде займатися більшістю номерів учасників. Але є виконавці, які хочуть працювати зі своїми режисерами. Це їхнє право, але все одно це буде відбуватися під керівництвом Суспільного й нашим, щоб це мало зрозумілу стилістику. Й при цьому, щоб було різноманіття й рівність підходів.

- Скільки буде ведучих і чи буде серед них комік?

- Ведучих буде троє і один з них буде гуморист. Євробачення — це і гумор, і класний сценарій, і класний конферанс. Ми хочемо це все поєднати, щоб було так, як це буває на головному конкурсі.

- Чи рекомендували ви когось до складу журі?

- Підбір журі — це справа Суспільного. Але ми рекомендували деяких людей у члени журі, бо, на нашу думку, вони є суперзірками, без яких неможливе Євробачення. І ми зробили все, щоб ці люди погодилися взяти участь у голосуванні. Думаю, що всі будуть приємно здивовані, побачивши претендентів, бо деяких з них Україна чекала давно.

- В якій мірі в цьому шоу буде робитися акцент на війні?

- Ми всі розуміємо, що війна існує в нашій країні й, безумовно, ця історія не може не розвиватися в серці кожного з нас, всі пісні тою чи іншою мірою про час, в якому ми живемо. Тому ми будемо це грамотно і правильно вплітати у канву конкурсу з точки зору культури під час війни. Наприклад, так, як ми це робили під час відкриття Євробачення у Ліверпулі. Нам дуже важливо було показати воєнний Київ, але через мистецтво за допомогою Бенксі чи Марії Примаченко. Так само через такі прийоми ми будемо робити й тут. Бо ви знаєте, що Євробачення та воєнна тематика — це абсолютно різні історії. Але обійти ми це не можемо. Тому все буде зроблено абсолютно грамотно з точки зору режисури.

Для нас дуже важливо показати Україну автентичною, сучасною, стильною і відкритою до світу, і зробити це масштабно.

- Минулого року двоє учасників "Голосу країни" виступали у військовій формі. Чи буде дозволено цього року артистам Нацвідбору вийти на сцену в ній?

- Ми тільки зараз розробляємо всі номери та заглиблюємося у процес. В "Голосі країни" це було не заборонено, бо це персоналії. Що стосується Нацвідбору, то я вважаю, що людина може з’являтися на сцені так, як вона хоче. Ми живемо у рівності та толерантності. Для мене це особливо важливо.