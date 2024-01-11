Глава української делегації на Євробаченні Скибінська: "Цьогорічний нацвідбір буде закритим, місце проведення не оголошується" (інтерв’ю)

Про всі подробиці проведення Національного відбору на Євробачення-2024 читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу"

Голова української делегації на Євробаченні Оксана Скібінська після презентації пісень усіх учасників в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" розповіла, чому на Нацвідбір квитки цього року не продаватимуться, чому організатори відмовилися від смс-голосування і чи можна на шоу виступати у військовій формі.

- Чи продаватимуться цього року квитки на Нацвідбір на Євробачення?

- Оскільки Нацвідбір цього року, як і минулого року, відбувається в умовах повномасштабної війни, тож питання безпеки на першому місці. Саме з цих міркувань це буде закритий захід і навіть місце проведення не оголошуватиметься.

- Чому голосування як за членів журі, так і переможця Нацвідбору проходитиме через "Дію", а не за допомогою смс, як раніше?

- Якщо простежити тенденцію самого Євробачення, то ви побачите, що воно вже відходить від смс і надає перевагу онлайн голосуванню. Так що диджиталізація, це тенденція у всьому світі, тому що це зручно та надійно. Ми розуміємо, що "Дія" це надійний мобільний додаток. Тому ми віримо, що голосують справді українці і що результати не накручені. Нам дуже важливо, щоб результати були чесними та максимально справедливими.

- Відмовившись від смс, ви відрізали комерційну складову за допомогою якої могли б хоч якось компенсувати витрати на проведення конкурсу. Може, варто повернути?

- Комерційно це не так вигідно, щоб за це триматися. Крім цього, ми не вперше проводимо голосування через додаток "Дія".

- Ви продумували ситуацію, якщо хтось із учасників Нацвідбору захоче виступати у військовій формі? Наскільки це доречно у розважальному музичному шоу?

- Звичайно, ми керуємося тим, як презентувати кожну пісню на сцені. Все залежить від того, з яким меседжем і якою піснею прийшов артист. Щоб поставити цікаві номери запрошено продакшн-компанію, яка займатиметься постановкою. Вони і підбиратимуть максимально потрібний образ для сцени.

- Якою мірою на шоу має відбиватися війна?

- Це реалії, в яких живе Україна. Тому ми не можемо забути про них чи ігнорувати їх. Звичайно ж у шоу ми відображатимемо і розповідатимемо те, чим живе зараз наша країна. Це потрібно для того, щоб показати світові, як виглядає наша реальність та як живе українська музика за таких умов.

- На які витрати ви розраховуєте, коли відправлятимете переможця Нацвідбору на саме Євробачення?

- Зараз важко говорити про якісь витрати, бо наразі ще немає переможця. Ми не розуміємо, хто це, який буде номер та постановка. Чи це буде один артист, чи група. Звичайно, Суспільне, як і в попередні роки, допомагатиме артисту, щоб забезпечити його можливість поїхати та виступити із постановкою.

- Вам не здається, що це недостатньо справедливо, коли усі члени журі обираються шляхом голосування серед глядачів?

- Навпаки. Все це робиться для того, щоб зробити цей вибір максимально справедливим, і українці могли вибрати того, кому вони більше довіряють. Хто більш авторитетний у їхніх очах. Адже від журі залежить 50% результату.

– Авторитет це не експертність. Люди голосуватимуть за популярну, більш медійну особистість.

- Не обов’язково. У списку членів журі, який буде винесений на голосування, є експерти з різних сфер — як музичної, так і телевізійної. Ми намагаємось зробити цей список максимально збалансованим.

- У цьому випадку не залишається місця експерту, який є недостатньо медійним. Адже за таких умов умовний "Дроздов" програє умовному "Тополі".

– Це не очевидно. Ми неодноразово бачили, що наші прогнози на перемогу не виправдовувалися. Минулого року українці обрали найдостойніших і це були актуальні музиканти яких слухають та яким довіряють. Саме ті, що мають авторитет у музичній індустрії.