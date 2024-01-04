Євробачення 2024 - Україна знизилася в рейтингу букмекерів - подробиці

Названо трьох головних претендентів на перемогу

У букмекерів з’явився новий лідер Євробачення. На перше місце вийшов британський виконавець. Україна змістилася на третє місце.

На сайті букмекерів з’явився новий рейтинг країн, які візьмуть участь у цьому конкурсі. До цього на першому місці був артист із Ізраїлю. Зміна лідера пов’язана із тим, що британці вже назвали свого учасника. Ним виявився Оллі Александер, широко відомий як лідер проекту Years & Years. Щоправда, вже кілька останніх років він виступає сольно.

Пік його популярності припав на 2014-2015 роки, коли гурт випустив сингл "Take Shelter". Міні-альбом досяг першого місця в iTunes UK Singles Electronic Chart. А потім, 2015-го їхня пісня "King" посіла перше місце в Official UK Chart.

З якою піснею Оллі збирається взяти участь у цьому конкурсі наразі невідомо. Фактично букмекери просто роздали аванси артистам. Наразі лише три з тридцяти семи країн презентували свої пісні.

Головними конкурентами британця зараз вважаються представники Ізраїлю та України. Проте Національні відбори тут наразі не проведені.

Нагадаємо, що нашого учасника шляхом голосування глядачів та журі буде визначено 3 лютого. У ньому братимуть участь 11 артистів. Найвідомішими серед них є alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN та YAKTAK. А головний конкурс пройде з 7 по 11 травня у шведському місті Мальме.