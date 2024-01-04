Евровидение 2024 - Украина снизилась в рейтинге букмекеров - подробности

Названо трех главных претендентов на победу

У букмекеров появился новый фаворит Евровидения. На первое место вышел британский исполнитель. Украина сместилась на третье место.

На сайте букмекеров появился новый рейтинг стран, которые примут участие в конкурсе в этом году. До этого на первом месте был артист из Израиля. Смена лидера связана с тем, что британцы уже назвали своего участника. Им оказался Олли Александер, который широко известен как лидер проекта Years & Years. Правда уже несколько последних лет он выступает сольно.

Пик его популярности пришелся на 2014-2015 годы, когда группа выпустила сингл "Take Shelter". Мини-альбом достиг первого места в iTunes UK Singles Electronic Chart. А потом, в 2015-ом их песня "King" заняла первое место в Official UK Chart.

С какой песней Олли собирается принять участие в этом конкурсе пока неизвестно. Фактически букмекеры просто раздали аванс артистам. На данный момент лишь три из тридцати семи стран презентовали свои песни.

Главными конкурентами британца сейчас считаются представители Израиля и Украины. Однако Национальные отборы здесь пока не проведены.

Напомним, что наш участник путем голосования зрителей и жюри будет определен 3 февраля. В нем примет участие 11 артистов. Самыми известными среди них являются alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN и YAKTAK. А главный конкурс пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме.