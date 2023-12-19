Движущиеся светодиодные кубы: на "Евровидении-2024" показали необычный дизайн сцены (фото)

Следующий конкурс "Евровидение-2024" состоится в Швеции

"Детское Евровидение" и "Евровидение", объединяющее известных звезд на своей сцене, — эти масштабные мероприятия всегда в центре внимания. Следующий конкурс "Евровидение-2024" состоится в Швеции.

Недавно стало известно, какой будет сцена в следующем году. На сайте конкурса говорится, какие новации в дизайне придумали организаторы.

Шведская телекомпания SVT обнародовала эскизы освещения и сцены, где выступят представители со всего мира.

Сцена будет иметь форму креста

Крестообразную сцену оснастят светодиодными кубами, а сам пол будет находиться в динамике.

Исполнительный продюсер Эбба Адиэльсон рассказала, что организаторы хотели сделать что-то необычное.

"Мы еще не видели ничего похожего на конкурсе, и эта концепция дает нам безграничные возможности создавать уникальные пространства и выражения как для участников, так и для выступающих в интервальных шоу", — уточнила она.

Уникальное подвижное пространство

Немецкий дизайнер Флориан Видер совместно с художником по освещению Фредриком Стормби разработали концепцию.

Флориан Видер, неоднократно создававший главные площадки для "Евровидения" в разные годы, сообщил, что очень счастлив стать частью команды "Евровидения" в 2024 году.

"Создание исключительного шоу — это командная работа, и я горжусь тем, что являюсь частью команды профессионалов мечты — именно той группы людей, которая способна придумать что-то новое и необычное", — подчеркнул Видер.

Он добавил, что очень важно вывести "Евровидение" на новый уровень.

Ранее "Телеграф" писал, что фронтмен "Без обмежень" Танчинец признался, почему не хочет на "Евровидение-2024". По словам артиста, они уже "старые" для этого конкурса.