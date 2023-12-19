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Рухомі світлодіодні куби: на "Євробаченні-2024" показали незвичайний дизайн сцени (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Сцена "Євробачення-2024" Новина оновлена 19 грудня 2023, 20:28
Сцена "Євробачення-2024". Фото eurovision.tv

Наступний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться у Швеції

"Дитяче Євробачення" та "Євробачення", яке об'єднує знаних зірок на своїй сцені, — ці масштабні заходи завжди в центрі уваги. Наступний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться у Швеції.

Нещодавно стало відомо, якою буде сцена наступного року. На сайті конкурсу йдеться про те, які новації в дизайні вигадали організатори.

Шведська телекомпанія SVT оприлюднила ескізи освітлення та сцени, де виступатимуть представники зі всього світу.

Світлодіодні куби
Сцена матиме форму хреста

Хрестоподібна сцена буде оснащена світлодіодними кубами, сама підлога перебуватиме в динаміці.

Виконавча продюсерка Ебба Адіельссон розповіла, що організатори хотіли зробити щось незвичайне та оригінальне.

"Ми ще не бачили нічого подібного на "Євробаченні", і ця концепція дає нам безмежні можливості створювати унікальні простори та вираження як для учасників, так і для виступаючих в інтервальних шоу", — уточнила вона.

Сцена
Унікальний рухомий простір

Німецький дизайнер Флоріан Відер спільно з художником з освітлення Фредріком Стормбі розробили концепцію.

Флоріан Відер, який неодноразово створював головні майданчики для "Євробачення" у різні роки, повідомив, що дуже щасливий стати частиною команди у 2024 році.

"Створення виняткового шоу — це командна робота, і я пишаюся тим, що є частиною команди професіоналів мрії — саме тієї групи людей, яка здатна придумати щось нове та незвичайне", — наголосив Відер.

Він додав, що дуже важливо вивести "Євробачення" на новий рівень.

Раніше "Телеграф" писав, що фронтмен "Без обмежень" Танчинець зізнався, чому не хоче на "Євробачення-2024". За словами артиста, вони вже "старі" для цього конкурсу.

Теги:
#Швеція #Євробачення #Сцена #Дизайн