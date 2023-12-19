Рухомі світлодіодні куби: на "Євробаченні-2024" показали незвичайний дизайн сцени (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Наступний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться у Швеції
"Дитяче Євробачення" та "Євробачення", яке об'єднує знаних зірок на своїй сцені, — ці масштабні заходи завжди в центрі уваги. Наступний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться у Швеції.
Нещодавно стало відомо, якою буде сцена наступного року. На сайті конкурсу йдеться про те, які новації в дизайні вигадали організатори.
Шведська телекомпанія SVT оприлюднила ескізи освітлення та сцени, де виступатимуть представники зі всього світу.
Хрестоподібна сцена буде оснащена світлодіодними кубами, сама підлога перебуватиме в динаміці.
Виконавча продюсерка Ебба Адіельссон розповіла, що організатори хотіли зробити щось незвичайне та оригінальне.
"Ми ще не бачили нічого подібного на "Євробаченні", і ця концепція дає нам безмежні можливості створювати унікальні простори та вираження як для учасників, так і для виступаючих в інтервальних шоу", — уточнила вона.
Німецький дизайнер Флоріан Відер спільно з художником з освітлення Фредріком Стормбі розробили концепцію.
Флоріан Відер, який неодноразово створював головні майданчики для "Євробачення" у різні роки, повідомив, що дуже щасливий стати частиною команди у 2024 році.
"Створення виняткового шоу — це командна робота, і я пишаюся тим, що є частиною команди професіоналів мрії — саме тієї групи людей, яка здатна придумати щось нове та незвичайне", — наголосив Відер.
Він додав, що дуже важливо вивести "Євробачення" на новий рівень.
Раніше "Телеграф" писав, що фронтмен "Без обмежень" Танчинець зізнався, чому не хоче на "Євробачення-2024". За словами артиста, вони вже "старі" для цього конкурсу.