Глава украинской делегации на Евровидении Скибинская: "Нацотбор в этом году будет закрытым, место проведения не оглашается" (интервью)

О всех подробностях проведения Национального отбора на Евровидение-2024 читайте в эксклюзивном интервью "Телеграфа"

Глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская после презентации песен всех участников в эксклюзивном интервью "Телеграф" рассказала, почему на Нацотбор билеты в этом году продаваться не будут, почему организаторы отказались от смс-голосования и можно ли на шоу выступать в военной форме.

- Будут ли в этом году продаваться билеты на Нацотбор на Евровидение?

- Поскольку Нацотбор в этом, как и в прошлом году, проходит в условиях полномасштабной войны, поэтому вопрос безопасности на первом месте. Именно по этим соображениям это будет закрытое мероприятие и даже место проведения оглашаться не будет.

- Почему голосование как за членов жюри так и победителя Нацотбора будет проходить через "Дію", а не с помощью смс, как раньше?

- Если проследить тенденцию самого Евровидения, то вы увидите, что оно уже отходит от смс и отдает предпочтение онлайн голосованию. Так что диджитализация, это тенденция во всем мире, потому что это удобно и надежно. Мы понимаем, что "Дія" это надежное мобильное приложение. Поэтому мы верим, что голосуют действительно украинцы и что результаты не накручены. Нам очень важно, чтобы результаты были честными и максимально справедливыми.

- Отказавшись от смс вы отрезали коммерческую составляющую с помощью которой могли бы хоть как-то компенсировать затраты на проведение конкурса. Может стоит вернуть?

- Коммерчески это не настолько выгодно, чтоб за это держаться. Кроме этого мы не в первый раз проводим голосование через приложение "Дія".

- Вы продумывали ситуацию, если кто-то из участников Нацотбора захочет выступать в военной форме? Насколько это уместно в развлекательном музыкальном шоу?

- Конечно мы руководствуемся тем, как представить каждую песню на сцене. Все зависит от того с каким месседжем и какой песней пришел артист. Чтобы поставить интересные номера приглашена продакшн-компания, которая будет заниматься постановкой. Они и будут подбирать максимально подходящий образ для сцены.

- В какой степени на шоу должна отражаться война?

- Это реалии в которых живет Украина. Поэтому мы не можем забыть о них или игнорировать их. Конечно же в шоу мы будем отражать и рассказывать то, чем живет сейчас наша страна. Это нужно для того, чтобы показать миру, как выглядит наша реальность и как живет украинская музыка в таких условиях.

- На какие затраты вы рассчитываете, когда будете отправлять победителя Нацотбора на само Евровидение?

- Сейчас трудно говорить про какие-то затраты, потому что сейчас еще нет победителя. Мы не понимает, кто это, какой будет номер и постановка. Будет ли это один артист или группа. Конечно, Суспільне, как и в предыдущие годы, будет помогать артисту, чтобы обеспечить его возможность поехать и выступить с постановкой.

- Вам не кажется, что это недостаточно справедливо, когда все члены жюри выбирается путем голосования среди зрителей?

- Наоборот. Все это делается для того, чтобы сделать этот выбор максимально справедливым и украинцы могли выбрать того, кому они больше доверяют. Кто более авторитетен в их глазах. Ведь от жюри зависит 50 процентов результата.

- Авторитет это не экспертность. Люди будут голосовать за популярную, более медийную личность.

- Не обязательно. В списке членов жюри, который будет вынесен на голосование есть эксперты из разных сфер — как музыкальной, так и телевизионной. Мы стараемся сделать этот список максимально сбалансированным.

- В этом случае не остается места эксперту, который недостаточно медийный. Ведь при таких условиях условный "Дроздов" проиграет условному "Тополе".

- Это не очевидно. Мы неоднократно видели, что наши прогнозы на победу не оправдывались. В прошлом году украинцы выбрали самых достойных и это были актуальные музыканты которых слушают и которым доверяют. Именно те, которые имеют авторитет в музыкальной индустрии.