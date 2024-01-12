Шоуранер Нацотбора на Евровидение и "Голос страны": "Ведущих будет три и один из них юморист"

Появились новые подробности по проведению Нацотбора на Евровидение-2024 — читайте в эксклюзивном интервью "Телеграф"

Организацией шоу Национального отбора на Евровидение-2024 будет заниматься компания продюсера "Голос країни" Владимира Завадюка. Сразу после презентации песен всех финалистов конкурса он рассказал "Телеграфу", чем конкурсный концерт в этом году будет отличаться от предыдущих и почему он не хочет в будущем совмещать "Голос країни" и Нацотбор.

- В Евровидении часто участвуют победители шоу "Голос" в своей стране. Вы не рассматривали такой вариант, чтобы объединить шоу "Голос країни" и Нацотбор?

– Нет, потому что это абсолютная история, которую ведет Общественный вещатель. И в этом есть исторический и форматный момент. Классно, когда участники "Голоса страны" или другого талант-шоу приобщаются к Евровидению и очень круто, что в свое время Общественное решило, что в Евровидении должны участвовать молодые артисты. Потому что во всех странах этот конкурс существует, чтобы именно такие артисты могли представлять свою страну.

– Чем ваше шоу будет отличаться от предыдущих и почему именно вас выбрали в этом году делать это шоу?

– Есть несколько составляющих. Мы обладаем классной экспертизой в нашей стране с точки зрения производства развлекательного контента. Также мы собрали сильную команду по производству. Так, режиссер-постановщик Руслан Махов, исполнительная продюсер Виктория Загура, главная сценаристка Оксана Лисненко и стар-продюсер Анастасия Спириденко будут работать над проектом. Не могу сейчас сказать все детали, но презентация, которую представило Суспільне, — "Музыкальное ДНК нации". Поэтому нам хочется на протяжении всего конкурса совместить традиционную украинскую музыку и легендарные украинские коллективы с современной украинской музыкой.

- Будут ли номера участников ставить отдельные режиссеры или просто исполнитель выйдет и споет на фоне хороших декораций?

– Мы работаем с режиссером Русланом Маховым, который работал со всеми украинскими звездами в прошлом году, и именно он был вместе с Олегом Боднарчуком постановщиком номера группы TVORCHI на Евровидении. Этот номер был очень круто воспринят всей аудиторией. Он будет заниматься большинством номеров участников. Но есть исполнители, желающие работать со своими режиссерами. Это их право, но все равно это будет происходить под руководством Суспільного и нашим, чтобы это имело понятную стилистику. И при этом, чтобы было многообразие и равенство подходов.

– Сколько будет ведущих и будет ли среди них комик?

– Ведущих будет трое и один из них будет юморист. Евровидение – это и юмор, и классный сценарий, и классный конферанс. Мы хотим все это соединить, чтобы было так, как это бывает на главном конкурсе.

- Рекомендовали ли вы кого-нибудь в состав жюри?

- Подбор жюри – это дело Суспільного. Но мы рекомендовали некоторых людей в члены жюри, потому что, по нашему мнению, они суперзвезды, без которых невозможно Евровидение. И мы сделали все, чтобы эти люди согласились поучаствовать в голосовании. Думаю, что все будут приятно удивлены, увидев претендентов, потому что некоторых из них Украина ждала давно.

– В какой степени в этом шоу будет делаться акцент на войне?

– Мы все понимаем, что война существует в нашей стране и, безусловно, эта история не может не развиваться в сердце каждого из нас, все песни в той или иной степени о времени, в котором мы живем. Поэтому мы будем это грамотно и правильно вплетать в канву конкурса с точки зрения культуры во время войны. Например, как мы это делали во время открытия Евровидения в Ливерпуле. Нам очень важно было показать военный Киев, но через искусство с помощью Бенкси или Марии Примаченко. Также через такие приемы мы будем делать и здесь. Вы знаете, что Евровидение и военная тематика — это абсолютно разные истории. Но обойти это мы не можем. Поэтому все будет сделано совершенно грамотно с точки зрения режиссуры.

Для нас очень важно показать Украину подлинной, современной, стильной и открытой к миру, и сделать это масштабно.

- В прошлом году двое участников "Голоса страны" выступали в военной форме. Будет ли позволено в этом году артистам Нацотбора выйти на сцену в ней?

– Мы только сейчас разрабатываем все номера и углубляемся в процесс. В "Голосе страны" это было не запрещено, потому что это персоналия. Что касается Нацотбора, то я считаю, что человек может появляться на сцене так, как он хочет. Мы живем в равенстве и терпимости. Для меня это особенно важно.