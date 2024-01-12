Нацвідбір на Євробачення-2024: відомі перші фаворити глядачів (відео)

Чия пісня посіла перше місце за кількістю прослуховування на YouTube

В українському національному відборі на "Євробачення" визначилася трійка лідерів. Після того, як пісні всіх учасників були завантажені у YouTube на платформу "Євробачення Україна" одночасно, пройшла доба.

Телеграф проаналізував весь список учасників. На першому місці з найбільшою кількістю переглядів виявилася пісня "Teresa & Maria" у виконанні alyona alyona & Jerry Heil. У них 186,6 тисячі переглядів. Це майже не дивно, оскільки це одні з найпопулярніших учасниць конкурсу, і вони одразу вважалися одними з головних претендентів на перемогу.

На другому місці пісня "Палала" співачки ANKA. Вона має 114 тисяч переглядів. Щоправда, ця пісні трохи випадає із загального рейтингу, оскільки була розміщена на два тижні раніше. Нагадаємо, що ця співачка потрапила до фінальної частини нацвідбору після того, як журі Суспільного назвали десятку учасників, а одинадцятого виконавця вже обирали глядачі шляхом голосування. Тому всі їхні пісні було виставлено раніше. Саме цим поки що і пояснюється відрив ANKA від решти виконавців.

Третє місце у YAKTAK із піснею "Lalala". Має 98,6 тисяч переглядів. Швидше за все, цей виконавець через деякий час вийде на друге місце, оскільки за кількістю підписників серед усіх учасників нацвідбору він посідає третє місце. А лідерами цього рейтингу за цим параметром є Jerry Heil та alyona alyona, які виступають у нацвідборі із спільною піснею.

Нагадаємо, що Національний відбір на Євробачення пройде 3 лютого у прямому ефірі Суспільного. Переможця буде визначено шляхом змішаного голосування серед експертів та глядачів.