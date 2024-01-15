Названы звездные претенденты на роль жюри Нацотбора на "Евровидение 2024": как проголосовать в "Дії" (видео)

Среди кандидатов — Андрей Данилко, Елена Коляденко, Сергей Танчинец и еще 6 человек

Украинская общественная телерадиокомпания "Суспільне мовлення" внедрила в понедельник, 15 января, опрос в приложении "Дія". Уже с сегодняшнего дня у украинцев есть возможность определить состав жюри для Национального отбора на "Евровидение 2024".

Как сообщает suspilne.media, голосование за кандидатов будет продолжаться в течение недели, с 15 января до 10:00 22 января. В субботу, 3 февраля, избранная тройка жюри вместе со зрителями определит артиста, который будет представлять Украину на "Евровидении 2024" в шведском Мальме. Отметим, что город уже принимал музыкальный чемпионат дважды – в 1992 и 2013 годах.

За кого голосовать и как это сделать в "Дії"

Участвовать в опросе могут все желающие, достигшие 14 лет. Для этого необходимо войти в приложение "Дія", выбрать раздел "Сервіси" и "Опитування". В состав жюри войдут три артиста, набравших наибольшее число голосов. Отдать свой голос можно за одного из 9 претендентов:

1. Александр Вареница является пиар-специалистом и соучредителем агентства Go West, направленного на продвижение украинской музыки на мировом рынке. Трижды признан лучшим музыкальным журналистом по версиям Kyiv Music Days и Karabas Live Awards. Он также сотрудничал с группами Kalush, ONUKA и O.Torvald во время "Евровидения 2017".

2. Андрей Данилко, народный артист Украины и создатель образа VERKA SERDUCHKA, является звездой Евровидения, которая покоряет сердца аудитории уже 30 лет. Он автор песен, миниатюр, инструментальных произведений и режиссер собственных шоу, а также был членом жюри Нацотбора на Евровидение (2016-2020).

3. Джамала, обладательница победы на "Евровидении 2016" и награды WIBA 2022, признана одной из самых влиятельных инфлюэнсерок мира. В 2023 году ее включили в тройку популярнейших исполнителей в плейлисте EQUAL Global от Spotify.

4. Елена Коляденко, руководитель танцевального коллектива Freedom Ballet и продюсер группы Freedom Jazz и KADNAY, является хореографом и режиссером-постановщиком выступлений украинских артистов на Евровидении и других телевизионных шоу.

5. Екатерина Павленко, фольклорист и фронтвумен группы Go_A, которая завоевала 5-е место в финале "Евровидения 2021" в Роттердаме.

6. Сергей Танчинец, лидер рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" и заслуженный артист Украины, многократный победитель музыкальных премий YUNA, "Золота жар-птица", M1 Music Awards и других, принял участие в шоу "Х-Фактор" и "Танці з зірками".

7. Евгений Триплов, автор и музыкальный продюсер для таких украинских артистов, как Тина Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анна Тринчер и другие, также является шоуранером музыкального реалити-шоу "МУЛЬТИТРЕК".

8. Евгений Хмара, композитор и виртуозный пианист, автор 7 студийных альбомов и участник Национального жюри Украины на "Евровидении 2023".

9. Павел Шилько, известный как DJ Паша, является теле- и радиоведущим, соучредителем и генеральным продюсером музыкальной премии YUNA. Также он является соавтором конкурсных песен Тины Кароль и Верки Сердючки на Евровидении.

Ранее шоуранер Нацотбора на "Евровидение" Владимир Завадюк рассказал "Телеграфу", что чем конкурсный концерт в этом году будет отличаться от предыдущих и почему он не хочет в будущем совмещать "Голос країни" и Нацотбор.

Напомним, что 11 финалистов Нацотбора представили свои конкурсные песни широкой аудитории. Также был определен порядок выступлений посредством жеребьевки.