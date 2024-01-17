Оля Полякова в честь Дня народження презентувала перший україномовний альбом

Оля Полякова запрем'єрила україномовний альбом

17 січня Оля Полякова святкує свій День народження. Сьогодні співачці виповнилося 45. Ранок цього дня зірка вирішила провести в ролі ведучої та радіостанції Люкс ФМ, де презентувала україномовний альбом золотих хітів.

Альбом складається з пісень, які стали хітами зірки, але були написані російською мовою та перекладені на українську. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

До альбому увійшли наступні треки: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" та "Шльопки". В ефірі радіо Оля Полякова з’явилася з благодійною метою - збір коштів для 53 бригади медичної роти, яким вона передавала евакуаційний автомобіль раніше.

Також артистка підготувала сюрприз для своїх шанувальників. Вона розіграла призи, серед яких 5 пар квитків на meet&greet перед концертом у Києві 26 жовтня з ексклюзивним доступом залаштунки.

Привітати співачку завітала її дочка Маша, яка власноруч спекла торт для мами. "Вона до шостої ранку готувала торт своїми руцями! Будемо куштувати!"- поділилася Оля.

Також на радіо приїхав MELOVIN, який заспівав Олі Поляковій пісню-привітання та подарував шампанське та великий букет квітів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Злата Огнєвіч відсвяткувала своє 38-річчя 12 січня. Зірка поїхала на відпочинок у Таїланд і запрем'єрила новий альбом.