Оля Полякова, Макс Барських, Monatik: як рік змінив українських зірок

Підсумки року 2023 — як змінився український шоу-бізнес

Торік став для українського шоу-бізнесу знаковим. Незважаючи на війну, йому вдалося відродитися. "Телеграф" підбиває підсумки та згадує найяскравіші та знакові події 2023 року.

Повернення концертів та шоу

Відродження українського шоу-бізнесу розпочалося досить символічно. Наприкінці весни 2023 року Артем Пивоваров дав два концерти у палаці "Україна". Нагадаємо, що ця будівля була пошкоджена вибуховою хвилею 31 грудня 2022 року і після цього здавалося, що виступ тут ми побачимо не скоро. На той час концерти українських артистів відбувалися лише в метро і це були благодійні виступи для ЗСУ, медиків, поранених та політиків. Виступів, на які можна купити квиток або потрапити на нього без контрамарки, практично не було.

Слідом за цим один за одним пішли виступи не лише в "Україні", а й на більших майданчиках країни. У Палаці спорту виступили Макс Барських, "Скай" та "ТіК". У Stereoplaza — Latexfauna і YAKTAK.

А разом із концертами повернулися і повноцінні шоу. Це, як правило, не були виступи, де на сцені окрім соліста та мікрофона немає більше нічого. Артисти не поскупилися і вклали кошти ще й у спецефекти. І це були не просто спалахи вогнів. Це були продумані та опрацьовані візуальні шоу з використанням нових технологій. Особливо яскраво це виглядало на концертах MONATIK та Оля Полякова.

Прощання із зірками

Якщо у 2022 році багато зірок говорили про те, що готові перечекати складні часи, оскільки у них достатньо заощаджень. То 2023 року вони активно почали виступати. З одного боку, кожному таки потрібні гроші. З іншого боку, повернутися на сцену в складний період потрібно було для того, щоб не випасти з обойми. Поки гранди перечікували ситуацію, думаючи якою мовою співати і чи знижувати свій гонорар, з’явилося багато молодих артистів, що розкрутилися через TikTok і стрімінги.

У результаті Олімп почав так стрімко змінюватися, що вимушена пауза для деяких зірок могла перетворитися на фінальну точку. На думку ряду продюсерів, саме так і сталося з Потапом та Олегом Винником. Повернення на велику сцену для них практично неможливо.

Навіть якщо в Україні і є достатня кількість людей, які бажають побувати на їхньому виступі, це зовсім не гарантія того, що такий концерт зможе відбутися. І скасування травневого виступу Світлани Лободи у Києві зайве тому підтвердження.

Зоряні волонтери

Особливістю українського шоу-бізнесу у воєнний час стало те, що майже кожен концерт перетворюється на благодійний аукціон. Але саме 2023 вніс свої корективи. Якщо у 2022 році популярному артисту достатньо було просто викласти пост у соцмережі про те, що він проводить збирання грошей на потреби ЗСУ, як протягом кількох днів на рахунку збиралися сотні тисяч і навіть мільйони гривень. Але з 2023 року для цього вже знадобилося більше винахідливості. На початку зірки почали виставляти на аукціони свої речі, а потім створювати спеціальні номери. Зокрема, Dantes з командою українських стендаперів та коміків із "Ліги сміху" створили один із найуспішніших торік перфомансів. Вони зняли пародію на кліп до культової пісні Backstreet Boys "I Want It That Way". І, як наслідок, протягом 12 годин зібрали 7 мільйонів гривень на ударні безпілотники. А наприкінці року вони повторили свій перфоманс, але вже з піснею "Last Christmas" гурту Wham! та зібрали вже 3 мільйони гривень.

Тотальний перехід українською мовою

До війни російськомовні артисти могли дозволити собі диктувати умови ринку. Їхні хіти все одно звучали звідусіль і розкуповувалися на стрімінгових платформах. Але тепер ситуація повернулася так, що мовне питання стало рубом — або ти залишаєшся у шоу-бізнесі, або вилітаєш. Тому навіть такі зірки як Оля Полякова, Макс Барських та MONATIK не те, що стали писати та замовляти пісні українською. Вони навіть свої головні хіти переклали українською. Тому тепер "Шльопки", "Тумани" або "Кружит" звучать зовсім інакше. Хоча автори йдуть на деякі хитрощі. Якщо ключова фраза чи слово в українській версії погано лягає на старий мотив, її залишають російськомовною.

До кінця року, мабуть, усі знакові російськомовні українські виконавці презентували повноцінні альбоми чи концертні програми нових пісень українською мовою.

При цьому виник ще один цікавий феномен. Зараз не рідко на весіллях та народних гуляннях можна почути російські хіти нещодавніх років перекладені українською. Незважаючи на те, що цим займаються співаючі тамади, їх експерименти з перекладами "Ягоди-малинки" або "Два апероля" виявилися досить успішними.

Скандали року

Вперше в історії українського шоу-бізнесу великий скандал закінчився примиренням. Більше того, від нього обидві сторони лише виграли. Це стосується розриву відносин між Wellboy та продюсерською агенцією PAPA Music. Майже рік шанувальники співака спостерігали за цією позовом. Артисту забороняли співати його хіти, а співак огризався, нагадуючи, що весь лейбл заснований продюсером Юрієм Бардашем, який втік до Росії. У результаті суд виграли PAPA Music та артиста зобов’язали виплатити компенсацію $300 тисяч. Але буквально через кілька днів після рішення суду артист і лейбл пішли на світову і тепер він знову Wellboy якому можна співати "Гусі" і "Вишні".

Але головний підсумок цієї історії в тому, що не випустивши у 2023 році таких же сильних хітів співак виявився однією з наймедійніших осіб року і ім’я його з’являлося у ЗМІ найчастіше. А для шоу-бізового продукту впізнаваність та клікабельність залишаються одними з головних складових їхньої популярності.

Проте в Україні репутація почала набувати значення. Якщо раніше майже будь-який скандал йшов на користь артисту, то тепер з’явилися ситуації, через які зірки страждають фінансово. Минулого року в Україні пройшло кілька закритих вечірок, після яких зіркам не тільки довелося виправдовуватися, а й позбавлятися грошей, які вони заробили. Один із найгучніших — розкішне дороге весілля чиновників у Львові, яке аж ніяк не відповідало їхнім зарплатам. На ній виступали Оля Полякова, Олександр Пономарьов, DZIDZIO, а вів Юрій Ткач. У результаті деякі зірок віддали свої гонорари на потреби ЗСУ. Більше того, ці артисти тепер з великою побоюванням ставляться до запрошення на будь-який корпоратив і замовити їх стало складніше. Їхні менеджери тепер уточнюють для якої компанії вони мають виступати або тільки після цього приймають рішення.

Нові формули успіху

Рік, що минув, показав, що в Україні можна стати зіркою минаючи традиційні форми розкрутки. Якщо раніше для цього потрібно було знімати мінімум чотири кліпи на рік, боротися за ротацію цих пісень на ТБ і радіо, то тепер настав час, коли артисти-початківці спокійно обходяться без участі традиційних медіа в розкручуванні. Навпаки, мовчання може принести більше десятків інтерв’ю. А простота і доступність допоможуть досягти дивовижних результатів досить швидко.

Одними з головних відкриттів цього року стали YAKTAK та Клавдія Петрівна. Першому за рахунок простоти своїх пісень та великої продуктивності вдалося стати лідером YouTube серед українських артистів. Потім, буквально через кілька місяців після появи кількох хітів, відправити в тур Україною з фінальним концертом на одному з найбільших майданчиків столиці Stereoplaza. А під кінець року дати ще два аншлагові концерти в Києві в одному з клубів, які вміщають понад тисячу глядачів.

Клавдія Петрівна, чиї перші хіти ми почули наприкінці літа, досі зберігає режим інкогніто, не знімає кліпи, не дає концерти і не спілкується з пресою. Але при цьому два її альбоми стали 2023 року лідерами чартів. На початку "Бережи мене", а потім і "Зима" очолювали хіт-парад Apple Music.