Оля Полякова, Макс Барских, Monatik: как ушедший год изменил украинских звезд

Итоги года 2023 — как изменился украинский шоу-бизнес

Прошедший год стал для украинского шоу-бизнеса знаковым. Несмотря на войну ему удалось возродиться. "Телеграф" подводит итоги и вспоминает самые яркие и знаковые моменты 2023 года.

Возвращение концертов и шоу

Возрождение украинского шоу-бизнеса началось довольно символично. В конце весны 2023 года Артем Пивоваров дал два концерта во дворце "Украина". Напомним, что это здание было повреждено взрывной волной 31 декабря 2022 года и после этого казалось, что выступления здесь мы увидим не скоро. К тому моменту концерты украинских артистов происходили только в метро и это были благотворительные выступления для ВСУ, медиков, раненых и политиков. Выступлений на которые можно купить билет или попасть на него без контрамарки практически не было.

Вслед за этим одно за другим пошли выступления не только в "Украине", но и на более крупных площадках страны. Во Дворце спорта выступили Макс Барских, "Скай" и "ТиК". В Stereoplaza — Latexfauna и YAKTAK.

А вместе с концертами вернулись и полноценные шоу. Это, как правило, не были выступления, где на сцене кроме солиста и микрофона нет больше ничего. Артисты не поскупились и вложили средства еще и в спецэффекты. Причем это были не просто вспышки огней. Это были продуманные и проработанные визуальные шоу с использованием новых технологий. Особенно ярко это выглядело на концертах MONATIK и Оля Полякова.

Прощание со звездами

Если в 2022 году многие звезды говорили о том, что готовы переждать сложные времена, поскольку у них достаточно сбережений. То в 2023 году они активно начали выступать. С одной стороны, каждому, все-таки, нужны деньги. С другой — вернуться на сцену в сложный период нужно было для того, чтобы не выпасть из обоймы. Пока гранды пережидали ситуацию, думая, на каком языке петь и снижать ли свой гонорар, появилось много молодых артистов раскрутившихся через TikTok и стриминги.

В итоге, Олимп начал так стремительно меняться, что вынужденная пауза для некоторых звезд могла превратиться в финальную точку. По мнению ряда продюсеров, именно так и случилось с Потапом и Олегом Винником. Возвращение на большую сцену для них уже практически невозможно.

Даже если в Украине и есть достаточное количество людей желающих побывать на их выступлении, это совсем не гарантия того, что такой концерт сможет состояться. И отмена майского выступления Светланы Лободы в Киеве лишнее тому подтверждение.

Звездные волонтеры

Особенностью украинского шоу-бизнеса в военное время стало то, что почти каждый концерт превращается в благотворительный аукцион. Но именно 2023 год внес свои коррективы. Если в 2022 году популярному артисту достаточно было просто выложить пост в соцсети о том, что он проводит сбор денег на нужды ВСУ, как в течение нескольких дней на счету собирались сотни тысяч и даже миллионы гривен. Но с 2023 года для этого уже понадобилось больше изобретательности. В начале звезды начали выставлять на аукционы свои вещи, а потом и создавать специальные номера. В частности, Dantes с командой украинских стендаперов и комиков из "Лиги смеха" создали один из самых успешных в прошлом году перфомансов. Они сняли пародию на клип к культовой песни Backstreet Boys "I Want It That Way". И, как итог, в течение 12 часов собрали 7 миллионов гривен на ударные беспилотники. А в конце года они повторили свой перфоманс, но уже с песней "Last Christmas" группы Wham! и собрали уже 3 миллиона гривен.

Тотальный переход на украинский язык

До войны русскоязычные артисты могли позволить себе диктовать условия рынку. Их хиты все равно звучали отовсюду и раскупались на стриминговых платформах. Но теперь ситуация повернулась так, что языковой вопрос стал ребром — либо ты остаешься в шоу-бизнесе, либо вылетаешь. Поэтому даже такие звезды как Оля Полякова, Макс Барских и MONATIK не то, что стали писать и заказывать песни на украинском. Они даже свои главные хиты перевели на украинский. Поэтому теперь "Шлепки", "Туманы" или "Кружит" звучат совсем по другому. Хотя авторы идут на некоторые ухищрения. Если ключевая фраза или слово в украинской версии плохо ложится на старый мотив, то ее оставляют русскоязычной.

К концу года, пожалуй, все знаковые русскоязычные украинские исполнители презентовали полноценные альбомы или концертные программы новых песен на украинском языке.

При этом появился еще один интересный парадокс. Сейчас не редко на свадьбах и народных гуляниях можно услышать российские хиты недавних лет переведенные на украинский. Несмотря на то что этим занимаются поющие тамады их эксперименты с переводами "Ягоды-малинки" или "Два апероля" оказались довольно успешными.

Скандалы года

Впервые в истории украинского шоу-бизнеса большой скандал закончился примирением. Более того, от него обе стороны только выиграли. Это касается разрыва отношений между Wellboy и продюсерским агентством PAPA Music. Без малого год поклонники певца наблюдали за этой тяжбой. Артисту запрещали петь его хиты, а певец огрызался, напоминая, что весь лейбл основан сбежавшим в Россию продюсером Юрием Бардашем. В итоге суд выиграли PAPA Music и артиста обязали выплатить компенсацию $300 тысяч. Но спустя буквально несколько дней после решения суда артист и лейбл пошли на мировую и теперь он вновь Wellboy которому можно петь "Гуси" и "Вишні".

Но главный итог этой истории в том, что не выпустив в 2023 году таких же сильных хитов певец оказался одной из самых медийных персон года и имя его появлялось в СМИ чаще других. А для шоу-бизового продукта узнаваемость и кликабельность остаются одними из главных составляющих их популярности.

Тем ни менее в Украине репутация стала приобретать значение. Если раньше почти любой скандал шел на пользу артисту, то теперь появились ситуации, из-за которых звезды страдают финансово. В прошедшем году в Украине прошло несколько закрытых вечеринок после которых звездам не только пришлось оправдываться, но и избавляться от денег, которые они заработали. Один из самых громких — роскошная дорогая свадьба чиновников во Львове, которая уж никак не соответствовала их зарплатам. На ней выступали Оля Полякова, Александр Пономарев, DZIDZIO, а вел Юрий Ткач. В итоге, некоторые из звезд отдали свои гонорары на нужды ВСУ. Более того, эти артисты теперь с большой опаской относятся к приглашению на любой корпоратив и заказать их стало немного сложнее. Их менеджеры теперь уточняют для какой компании им предстоит выступать или только после этого принимают решение.

Новые формулы успеха

Ушедший год показал, что в Украине можно стать звездой минуя традиционные форму раскрутки. Если раньше для этого нужно было снимать минимум четыре клипа в год, бороться за ротацию этих песен на ТВ и радио, то теперь пришло время, когда начинающие артисты спокойно обходятся без участия традиционных медиа в раскрутке. Наоборот, молчание может принести больше, чем десятки интервью. А простота и доступность помогут добиться удивительных результатов достаточно быстро.

Одними из главных открытий этого года стали YAKTAK и Клавдия Петровна. Первому за счет простоты своих песен и большой продуктивности удалось стать лидером YouTube среди украинских артистов. Потом, спустя буквально несколько месяцев после появления нескольких хитов, отправить в тур по Украине с финальным концертом на одной из самых крупных площадок столицы Stereoplaza. А под конец года дать еще два аншлаговых концерта в Киеве в одном из клубов вмещающих более тысячи зрителей.

Клавдия Петровна, чьи первые хиты мы услышали в конце лета до сих пор сохраняет режим инкогнито, не снимает клипы, не дает концерты и не общается с прессой. Но при этом два ее альбома стали в 2023 году лидерами чартов. В начале "Бережи мене", а потом и "Зима" возглавляли хит-парад Apple Music.