Оля Полякова в честь Дня рождения представила первый украиноязычный альбом

Оля Полякова представила украиноязычный альбом

17 января Оля Полякова отмечает свой День рождения. Сегодня певице исполнилось 45. Утро этого дня звезда решила провести в роли ведущей и радиостанции Люкс ФМ, где представила украиноязычный альбом золотых хитов.

Альбом состоит из песен, которые стали хитами звезды, но были написаны на русском языке и переведены на украинский. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В альбом вошли следующие треки: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як останній раз" и "Шльопки". В эфире радио Оля Полякова появилась с благотворительной целью – сбор средств для 53 бригады медицинской роты, которым она передавала эвакуационный автомобиль раньше.

Также артистка подготовила сюрприз своим поклонникам. Она разыграла призы, среди которых 5 пар билетов на meet&greet перед концертом в Киеве 26 октября с эксклюзивным доступом к застройке.

Поздравить певицу пришла ее дочь Маша, которая собственноручно испекла торт для мамы. "Она к шести утра готовила торт своими руками! Будем пробовать!"- поделилась Оля.

Также на радио приехал MELOVIN, который спел Оле Поляковой песню-поздравление и подарил шампанское и большой букет цветов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Злата Огневич отметила свое 38-летие 12 января. Звезда уехала на отдых в Таиланд и пригласила новый альбом.