Арнольда Шварценеггера затримала митниця в аеропорту Мюнхена: стала відома причина

Актора відвели на додатковий огляд

Голлівудського актора та зірку "Термінатора" Арнольда Шварценеггера затримали в мюнхенському аеропорту. Причиною додаткового огляду став дорогий наручний годинник, знайдений у знаменитості.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє німецьке видання BILD та публікує фотографію актора у кабінеті поліції аеропорту.

Як виявилося, 17 січня голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії прилетів до Мюнхена, щоб звідти вирушити до Австрії до міста Кітцбюеля на Всесвітній кліматичний саміт.

Під час митного огляду Арнольда Шварценеггера було затримано співробітниками митниці для додаткового огляду та допиту у приміщенні поліції аеропорту.

Причиною затримання став дорогий наручний годинник швейцарської фірми Audemars Piguet. Сам Арнольд Шварценеггер заявив, що збирався продати цей годинник з аукціону перед початком саміту в четвер, 18 січня.

За інформацією BILD, Арнольд Шварценеггер сприймає допит досить спокійно, але час утримання поступово діє йому на нерви. Він уже мав виїхати з Мюнхена до Кіцбюеля. Чи пропустить його митниця разом із годинником, поки невідомо.

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