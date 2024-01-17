Арнольда Шварценеггера задержала таможня в аэропорту Мюнхена: стала известна причина

Актера отвели на дополнительный досмотр

Голливудского актера и звезду "Терминатора" Арнольда Шварценеггера задержали в мюнхенском аэропорту. Причиной дополнительного досмотра стали дорогие наручные часы, найденные у знаменитости.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое издание BILD и публикует фотографию актера в кабинете полиции аэропорта.

Как оказалось, 17 января голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии прилетел в Мюнхен, чтобы оттуда отправиться в Австрию в город Китцбюэль на Всемирный климатический саммит.

Во время таможенного осмотра Арнольд Шварценеггер был задержан сотрудниками таможни для дополнительного осмотра и допроса в помещении полиции аэропорта.

Причиной задержания стали дорогостоящие наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Сам Арнольд Шварценеггер заявил, что собирался продать эти часы с аукциона перед началом саммита в четверг, 18 января.

По информации BILD, Арнольд Шварценеггер воспринимает допрос достаточно спокойно, но время постепенно действует ему на нервы. Он уже должен был выехать из Мюнхена в Кицбюэль. Пропустит ли его таможня вместе с часами, пока неизвестно.

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