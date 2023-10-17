Поседевший, но в форме: как сейчас выглядит звезда "Терминатора" 76-летний Арнольд Шварценеггер (фото)

Появление Арнольда Шварценеггера произвело фурор

Звезда фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер многие годы сохраняет отличную форму, хотя и заметно изменился спустя 40 лет после выхода популярной картины. Актер и бывший губернатор Калифорнии продолжает участвовать в общественной жизни своей страны.

Так, 76-летний Арнольд Шварценеггер появился на конференции журнала The Wall Street Journal в Лагуна-Бич 16 октября. Знаменитость был в центре внимания.

Для мероприятия актер выбрал элегантный образ в темных оттенках. Шварценеггер позировал перед камерами в стильном пиджаке, рубашке, джинсах, а завершают наряд ремень, часы и туфли. Известный культурист постарел и поседел, но харизму, стоит признать, не растерял.

"Терминатор" уже не тот. Фото: Getty Images

Звезда посетил конференцию WSJ. Фото: Getty Images

Стильный образ актера. Фото: Getty Images

Арнольд Шварценеггер – актер и политик австрийского происхождения. Кроме "Терминатора" в его фильмографии такие работы, как "Геркулес в Нью-Йорке", "Коммандо", "Бегущий человек". Начинал карьеру в бодибилдинге, известным на весь мир стал благодаря кино, дважды избирался на пост губернатора Калифорнии. К слову, знаменитость всецело поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами, а во время тура украинской группы Kalush Orchestra по США встретился с победителями Евровидения 2022.

Ранее Арнольд Шварценеггер признался в своей детской болезни, неизвестной врачам на то время. Больше "Телеграф" рассказывал в этом материале.