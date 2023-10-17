Посивілий, але у формі: який зараз має вигляд зірка "Термінатора" 76-річний Арнольд Шварценеггер (фото)

Поява Арнольда Шварценеггера викликала фурор

Зірка фільму "Термінатор" Арнольд Шварценеггер багато років зберігає чудову форму, хоч і помітно змінився через 40 років після виходу популярної картини. Актор і колишній губернатор Каліфорнії продовжує брати участь у громадському житті своєї країни.

Так, 76-річний Арнольд Шварценеггер з’явився на конференції журналу The Wall Street Journal у Лагуна-Біч 16 жовтня. Знаменитість був у центрі уваги.

Для заходу актор обрав елегантний образ у темних відтінках. Шварценеггер позував перед камерами у стильному піджаку, сорочці, джинсах, а завершують вбрання ремінь, годинник та туфлі. Відомий культурист постарів і посивів, але харизму, варто визнати, не втратив.

"Термінатор" уже не той. Фото: Getty Images

Зірка відвідав конференцію WSJ. Фото: Getty Images

Стильний образ актора. Фото: Getty Images

Арнольд Шварценеггер – актор і політик австрійського походження. Крім "Термінатора" у його фільмографії такі роботи, як "Геркулес у Нью-Йорку", "Коммандо", "Людина, що біжить". Починав кар’єру в бодібілдингу, відомим на весь світ став завдяки кіно, двічі обирався на посаду губернатора Каліфорнії. До речі, знаменитість повністю підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами, а під час туру українського гурту Kalush Orchestra США зустрівся з переможцями Євробачення 2022.

Раніше Арнольд Шварценеггер зізнався у своїй дитячій хворобі, невідомій лікарям на той час. Більше "Телеграф" розповідав у цьому матеріалі.