"От і вся любов": у мережі бурхливо відреагували на заяву Соні Морозюк про розрив із Гринкевичем (фото)

Художниця порвала з нареченим, але в її щирість мало хто повірив

Українська художниця Соня Морозюк, яка опинилася в центрі скандалу із родиною Гринкевичів, заявила, що розірвала заручини зі своїм нареченим Романом Гринкевичем.

Про це дівчина написала у своєму Instagram.

За словами Соні, вона не хоче бути з людиною, "яка зрадила її країну". Як зазначила художниця, за весь час їхніх стосунків Роман Гринкевич зробив їй два дорогі подарунки — обручку і кольє. І вона збирається продати їх, а гроші відправити на допомогу ЗСУ.

"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, почуваюся обдуреною і використаною. Я виберу бути чесною перед собою. І залишуся Сонею Морозюк", — заявила художниця у своєму посту у соцмережі.

Однак, у щирість слів та намірів дівчини не дуже повірили, у коментарях під її постом почалося бурхливе обговорення та посипалося безліч звинувачень.

Ось як відреагували українці на заяву Соні Морозюк:

Робота чоловіка, яка була якоюсь сірою зоною, стала вже не сірою?

Боже, яке кінчене. Невже хтось ведеться на цю "святість"?

Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його родина обкрадали країну та наших військових?

Рома прощай, Рома пробач — нам більше не по дорозі

Дешева спроба в останній момент врятуватися з корабля, що тоне. Це жалюгідно.

Ось і вся любов. Як у коханого все було добре – багато грошей, то ок. А тепер як проблеми, то у кущі.

А як же в горі і в радості? Ви зрадили не тільки країну, а й коханого, щоб тільки ваша мазня й надалі продавалася. Що б ви зараз не написали, ви у будь-якому випадку – зрадниця.

Коментарі під постом Соні Морозюк

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