"От і вся любов": у мережі бурхливо відреагували на заяву Соні Морозюк про розрив із Гринкевичем (фото)
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Художниця порвала з нареченим, але в її щирість мало хто повірив
Українська художниця Соня Морозюк, яка опинилася в центрі скандалу із родиною Гринкевичів, заявила, що розірвала заручини зі своїм нареченим Романом Гринкевичем.
Про це дівчина написала у своєму Instagram.
За словами Соні, вона не хоче бути з людиною, "яка зрадила її країну". Як зазначила художниця, за весь час їхніх стосунків Роман Гринкевич зробив їй два дорогі подарунки — обручку і кольє. І вона збирається продати їх, а гроші відправити на допомогу ЗСУ.
"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, почуваюся обдуреною і використаною. Я виберу бути чесною перед собою. І залишуся Сонею Морозюк", — заявила художниця у своєму посту у соцмережі.
Однак, у щирість слів та намірів дівчини не дуже повірили, у коментарях під її постом почалося бурхливе обговорення та посипалося безліч звинувачень.
Ось як відреагували українці на заяву Соні Морозюк:
- Робота чоловіка, яка була якоюсь сірою зоною, стала вже не сірою?
- Боже, яке кінчене. Невже хтось ведеться на цю "святість"?
- Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його родина обкрадали країну та наших військових?
- Рома прощай, Рома пробач — нам більше не по дорозі
- Дешева спроба в останній момент врятуватися з корабля, що тоне. Це жалюгідно.
- Ось і вся любов. Як у коханого все було добре – багато грошей, то ок. А тепер як проблеми, то у кущі.
- А як же в горі і в радості? Ви зрадили не тільки країну, а й коханого, щоб тільки ваша мазня й надалі продавалася. Що б ви зараз не написали, ви у будь-якому випадку – зрадниця.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маму Соні Морозюк. Любить Арестовича, а у перший день нападу РФ анонсувала "хороші новини".