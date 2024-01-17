Рус

"От і вся любов": у мережі бурхливо відреагували на заяву Соні Морозюк про розрив із Гринкевичем (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соня Морозюк вирішила розірвати стосунки з Романом Гринкевичем Новина оновлена 17 січня 2024, 21:28
Соня Морозюк вирішила розірвати стосунки з Романом Гринкевичем. Фото https://www.instagram.com/sonya.moroziuk/

Художниця порвала з нареченим, але в її щирість мало хто повірив

Українська художниця Соня Морозюк, яка опинилася в центрі скандалу із родиною Гринкевичів, заявила, що розірвала заручини зі своїм нареченим Романом Гринкевичем.

Про це дівчина написала у своєму Instagram.

За словами Соні, вона не хоче бути з людиною, "яка зрадила її країну". Як зазначила художниця, за весь час їхніх стосунків Роман Гринкевич зробив їй два дорогі подарунки — обручку і кольє. І вона збирається продати їх, а гроші відправити на допомогу ЗСУ.

"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, почуваюся обдуреною і використаною. Я виберу бути чесною перед собою. І залишуся Сонею Морозюк", — заявила художниця у своєму посту у соцмережі.

Соня Морозюк

Однак, у щирість слів та намірів дівчини не дуже повірили, у коментарях під її постом почалося бурхливе обговорення та посипалося безліч звинувачень.

Ось як відреагували українці на заяву Соні Морозюк:

  • Робота чоловіка, яка була якоюсь сірою зоною, стала вже не сірою?
  • Боже, яке кінчене. Невже хтось ведеться на цю "святість"?
  • Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його родина обкрадали країну та наших військових?
  • Рома прощай, Рома пробач — нам більше не по дорозі
  • Дешева спроба в останній момент врятуватися з корабля, що тоне. Це жалюгідно.
  • Ось і вся любов. Як у коханого все було добре – багато грошей, то ок. А тепер як проблеми, то у кущі.
  • А як же в горі і в радості? Ви зрадили не тільки країну, а й коханого, щоб тільки ваша мазня й надалі продавалася. Що б ви зараз не написали, ви у будь-якому випадку – зрадниця.
Соня Морозюк
Коментарі під постом Соні Морозюк

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маму Соні Морозюк. Любить Арестовича, а у перший день нападу РФ анонсувала "хороші новини".

Теги:
#Соня Морозюк #Роман Гринкевич