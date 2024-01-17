"Вот и вся любовь": в сети бурно отреагировали на заявление Сони Морозюк о разрыве с Гринкевичем (фото)

Художница порвала с женихом, но в ее искренность мало кто поверил

Украинская художница Соня Морозюк, которая оказалась в центре скандала с семьей Гринкевичей, заявила, что разорвала помолвку со своим женихом Романом Гринкевичем.

Об этом девушка написала в своем Instagram.

По словам Сони, она не хочет быть с человеком, "который предал ее страну". Как отметила художница, за все время их отношений Роман Гринкевич сделал ей два дорогих подарка — кольцо и колье. И она собирается продать их, а деньги отправить на помощь ВСУ.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", — заявила художница в своем посте в соцсети.

Однако, в искренность слов и намерений девушки не очень поверили, в комментариях под ее постом началось бурное обсуждение и посыпалось множество обвинений.

Вот, как отреагировали украинцы на заявление Сони Морозюк:

Работа мужчины, которая была какой-то "серой зоной", стала уже не серой?

Боже, какое конченое. Неужели кто-то ведется на эту "святость"?

То есть Вы действительно хотите сказать, что только после привлечения Романа к ответственности поняли, что он и его семья обворовывали страну и наших военных?

Рома прощай, Рома прости — нам больше не по пути

Дешевая попытка в последний момент спастись с тонущего корабля. Это жалко.

Вот и вся любовь. Как у любимого все было хорошо – много денег, то было ок. А теперь как проблемы, то в кусты.

А как же в горе и радости? Вы предали не только страну, но и любимого, чтобы только ваша мазня и дальше продавалась. Что бы вы сейчас ни написали, вы в любом случае – предательница

Комментарии под постом Сони Морозюк

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