Количество больных коронавирусом выросло вдвое за последние сутки

В Украине увеличивается количество больных COVID-19.

В Украине коронавирусом заболели за 16 августа 890 человек. Среди них — 81 ребенок и 10 медработников.

Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения по состоянию на утро вторника 17 августа.

Статистика Минздрава показывает, что госпитализированных меньше, чем выявленных случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки:

госпитализированы — 379 человек

летальных исходов — 27

выздоровели — 433 человека.

Также за 16 августа сделали 47 429 тестирований на коронавирус, из них методом ПЦР — 21 347 тестов.

Наибольшее количество заражений зарегистрировали в столице. В Киеве обнаружили 127 случаев коронавируса за сутки. Также среди регионов где наиболее активно распространяется коронавирус — Одесская (111), Харьковская (86), Запорожская (74) и Луганская (68) области.

Наименьшее количество больных за 16 августа зафиксировали в Кировоградской (1) и Черниговской областях. В последний также не отметили ни одной госпитализации или летального исхода.

Резкий всплеск коронавирусной болезни в Одессе вызвало заражение в детском лагере "Молодая гвардия". "Телеграф" писал, что там подтвердили COVID-19 минимум в 42 детей.