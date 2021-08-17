Количество больных коронавирусом выросло вдвое за последние сутки
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В Украине увеличивается количество больных COVID-19.
В Украине коронавирусом заболели за 16 августа 890 человек. Среди них — 81 ребенок и 10 медработников.
Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения по состоянию на утро вторника 17 августа.
Статистика Минздрава показывает, что госпитализированных меньше, чем выявленных случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 379 человек
- летальных исходов — 27
- выздоровели — 433 человека.
Также за 16 августа сделали 47 429 тестирований на коронавирус, из них методом ПЦР — 21 347 тестов.
Наибольшее количество заражений зарегистрировали в столице. В Киеве обнаружили 127 случаев коронавируса за сутки. Также среди регионов где наиболее активно распространяется коронавирус — Одесская (111), Харьковская (86), Запорожская (74) и Луганская (68) области.
Наименьшее количество больных за 16 августа зафиксировали в Кировоградской (1) и Черниговской областях. В последний также не отметили ни одной госпитализации или летального исхода.
Резкий всплеск коронавирусной болезни в Одессе вызвало заражение в детском лагере "Молодая гвардия". "Телеграф" писал, что там подтвердили COVID-19 минимум в 42 детей.
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