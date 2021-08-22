Укр

Итоги дня 22 августа: Меркель в Киеве, украинский самолет вернулся из Афганистана

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Итоги дня 22 августа: Меркель в Киеве, украинский самолет вернулся из Афганистана Новость обновлена 22 августа 2021, 22:18
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 22 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На утро воскресенья, 22 августа, несмотря на падение общего числа инфицированных коронавирусом, выросло количество пациентов с тяжелой формой болезни.

Меркель в Киеве

Меркель и Зеленский
Меркель и Зеленский

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, прибыла с однодневным рабочим визитом в Украину.

Во время своего визита в Киев много времени уделила теме Минских договоренностей и Нормандского формата.

Вместе с тем, никаких гарантий относительно поставок в Украину вооружения и в вопросах сохранения транзита газа она не дала.

В Украину из Афганистана прибыл самолет

Ил-76
Ил-76

В Киев из Кабула прибыл второй эвакуационный борт с гражданами, которые оказались в опасности из-за прихода к власти Талибана. На этот раз украинские военные эвакуировали 83 человек.

"Телеграф" пообщался с командиром экипажа Ил-76 и узнал, каким летчикам удалось увидеть Кабул с высоты и на земле, и в какой обстановке проходила посадка мирных граждан на украинских самолет.

Украинская легкоатлетка выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, которая специализируется на прыжках в высоту, заняла первое место на престижных соревнованиях в американским Юджине.

Первая олимпийская чемпионка Украины хочет лишиться гражданства

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Легендарная фигуристка Оксана Баюл, которая принесла Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в 1994 году, хочет лишиться украинского гражданства

"Телеграф" выяснил подробности из жизни легендарной фигуристки, которая и ранее попадала в скандалы, в том числе связанные с судебными тяжбами против Украины. 

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Исполнительница роли Лагерты в популярном сериале "Викинги", 43-летняя актриса Кэтрин Винник посетила украинскую столицу со своими родителями

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