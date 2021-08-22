Итоги дня 22 августа: Меркель в Киеве, украинский самолет вернулся из Афганистана
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Вечерний дайджест главных новостей 22 августа.
Коронавирус в Украине
На утро воскресенья, 22 августа, несмотря на падение общего числа инфицированных коронавирусом, выросло количество пациентов с тяжелой формой болезни.
Меркель в Киеве
Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, прибыла с однодневным рабочим визитом в Украину.
Во время своего визита в Киев много времени уделила теме Минских договоренностей и Нормандского формата.
Вместе с тем, никаких гарантий относительно поставок в Украину вооружения и в вопросах сохранения транзита газа она не дала.
В Украину из Афганистана прибыл самолет
В Киев из Кабула прибыл второй эвакуационный борт с гражданами, которые оказались в опасности из-за прихода к власти Талибана. На этот раз украинские военные эвакуировали 83 человек.
"Телеграф" пообщался с командиром экипажа Ил-76 и узнал, каким летчикам удалось увидеть Кабул с высоты и на земле, и в какой обстановке проходила посадка мирных граждан на украинских самолет.
Украинская легкоатлетка выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, которая специализируется на прыжках в высоту, заняла первое место на престижных соревнованиях в американским Юджине.
Первая олимпийская чемпионка Украины хочет лишиться гражданства
Легендарная фигуристка Оксана Баюл, которая принесла Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в 1994 году, хочет лишиться украинского гражданства.
"Телеграф" выяснил подробности из жизни легендарной фигуристки, которая и ранее попадала в скандалы, в том числе связанные с судебными тяжбами против Украины.
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник "засветилась" в Киеве
Исполнительница роли Лагерты в популярном сериале "Викинги", 43-летняя актриса Кэтрин Винник посетила украинскую столицу со своими родителями
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