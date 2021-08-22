Укр

Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев

Автор
Г. Лубенец
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Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев Новость обновлена 22 августа 2021, 22:18
Главные события недели

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На утро воскресенья, 22 августа, несмотря на падение общего числа инфицированных коронавирусом, выросло количество пациентов с тяжелой формой болезни.

Инсталляцию с "ностальгией по СССР" на месте убийства Небесной сотни тут же снесли

Инсталляция с ностальгией по СССР
Инсталляция с ностальгией по СССР

В Киеве накануне Дня Независимости разгорелся нешуточный скандал из-за установленных на Аллее Героев Небесной Сотни инсталляций с "ностальгией по СССР". Там утром, 17 августа, начали установку "советских" автоматов с газировкой, однако к обеду пришли активисты и все снесли.

В Офисе Президента снос инсталляций с "ностальгией по СССР" назвали "следствием манипуляций".

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал, что от нее осталось.

В Киеве провели масштабную репетицию парада ко Дню Независимости

Репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве
Репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве

В центре столицы сегодня, 18 августа, провели очередную репетицию парада к 30-й годовщине Независимости Украины. Действо сопровождалось масштабным перекрытием ряда улиц, а самые интересные видео с места происшествия "Телеграф" собрал в один материал.

Корреспондент "Телеграфа" также не обошел масштабную подготовку ко Дню Независимости вниманием и показал, как военные готовятся к параду.

Стоит отметить, что в ходе репетиции показали различные единицы современной бронированной и боевой техники, имеющейся на вооружении украинской армии. Корреспондент "Телеграфа" на фото зафиксировал всю военную мощь.

В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова

В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова
В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова

Четыре дня назад, 15 августа, общество шокировала новость о внезапной гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова — мэра нашли с огнестрельным ранением в его доме.

19 августа, прошла церемония прощания с Павловым, которую посетили сотни людей.

На церемонию прощания приехали депутаты от ОПЗЖ Илья Кива, Александр Качный, Юрий Загородний, "Слуга народа" Юрий Корявченков, мэр Днепра Борис Филатов. Также проститься с мэром Кривого Рога приехала освободительница города Валентина Погорелова.

Похоронили Константина Павлова на Центральном кладбище.

Заседание СНБО

СНБО
СНБО

Совет национальной безопасности и обороны во время своего заседания в пятницу, 20 августа, принял решение о введении персональных санкций против ряда лиц, среди которых оказался главный редактор издания "Страна UA" Игорь Гужва, а также Анатолий Шарий и его жена Ольга.

Кроме того было принято решение о возвращении в государственную собственность черкасского химического завода "Азот".

В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом

Варфоломей
Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей в преддверии тридцатой годовщины Дня Независимости Украины приехал в Киев.

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу, 21 августа, утром состоялась благодарственная молитва с участием прибывшего в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Меркель в Киеве

Меркель и Зеленский
Меркель и Зеленский

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, прибыла с однодневным рабочим визитом в Украину.

Во время своего визита в Киев много времени уделила теме Минских договоренностей и Нормандского формата.

Вместе с тем, никаких гарантий относительно поставок в Украину вооружения и в вопросах сохранения транзита газа она не дала.

Украинец в финале чемпионата Европы по шашкам вынес россиянина

Юрий Аникеев
Юрий Аникеев

Украинский шашист Юрий Аникеев во второй раз подряд выиграл чемпионат Европы по шашкам-64.

Первая олимпийская чемпионка Украины хочет лишиться гражданства

Оксана Баюл
Оксана Баюл

Легендарная фигуристка Оксана Баюл, которая принесла Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в 1994 году, хочет лишиться украинского гражданства

"Телеграф" выяснил подробности из жизни легендарной фигуристки, которая и ранее попадала в скандалы, в том числе связанные с судебными тяжбами против Украины. 

Скандал с участием Павла Зиброва в концерте ко Дню Независимости

Павел Зибров не будет петь на концерте ко Дню Независимости
Павел Зибров не будет петь на концерте ко Дню Независимости

Подготовка концерта ко Дню Независимости в очередной раз обрастает скандалами. На этот раз в эпицентре скандала оказался Павел Зибров с его песней "Хрещатик".

Как оказалось, артист в самом концерте участвовать не будет, однако его песню "Хрещатик" решили предложить другим исполнителям.

На инцидент отреагировала также жена исполнителя — Марина Зиброва. Тот факт, что Павла не позвали на праздничный концерт женщина назвала "плевком в лицо".

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Боб Дилан
Боб Дилан

Американский певец, лауреат Нобелевской премии Боб Дилан попал в скандал сексуального характера. Артиста обвинили в изнасиловании 12-летней девочки.

Джамала и TAYANNA презентовали совместный трек ко Дню независимости Украины

Джамала и Tayanna
Джамала и Tayanna

Украинские певицы Джамала и Tayanna в пятницу, 20 августа, презентовали первую совместную композицию под названием "Моя Земля" и уже получили хвалебные отзывы поклонников.

Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
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Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
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Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
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Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
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Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
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Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
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Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
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