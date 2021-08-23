Ляшко назвал сроки начала новой волны COVID-19 в Украине
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Ляшко говорит, что в ЕС болезнь развивается не так, как в Украине.
Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что зимой Украину ждет новый всплеск заболеваемости COVID-19.
Об этом он рассказал на брифинге во время Киевского саммита первых леди и джентльменов, пишет Укринформ.
По его словам, ситуация с динамикой заболеваемости в Украине заметно отличается с таковой в странах ЕС.
В пример он поставил Нидерланды, где в краткие сроки суточное число новых инфицированных подскочило с 200-300 до 10 тысяч, а затем вновь перешло к снижению. В Украине же, говорит Ляшко, ситуация с коронавирусом напоминает динамику 2020 года, когда прирост наблюдался постепенно.
Он подчеркнул, что согласно этим данным стоит ожидать более заметный прирост новых случаев в период средины октября, ноября и начала декабря.
Вторую же волну стоит ждать в феврале и марте.
Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки обнаружено 610 новых случаев коронавируса. В лидерах по числу новых инфицированных находится город Киев, Черновицкая и Одесская области.
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