Укр

Ляшко назвал сроки начала новой волны COVID-19 в Украине

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Ляшко назвал сроки начала новой волны COVID-19 в Украине Новость обновлена 23 августа 2021, 18:10
Иллюстративное фото

Ляшко говорит, что в ЕС болезнь развивается не так, как в Украине.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что зимой Украину ждет новый всплеск заболеваемости COVID-19.

Об этом он рассказал на брифинге во время Киевского саммита первых леди и джентльменов, пишет Укринформ.

По его словам, ситуация с динамикой заболеваемости в Украине заметно отличается с таковой в странах ЕС.

В пример он поставил Нидерланды, где в краткие сроки суточное число новых инфицированных подскочило с 200-300 до 10 тысяч, а затем вновь перешло к снижению. В Украине же, говорит Ляшко, ситуация с коронавирусом напоминает динамику 2020 года, когда прирост наблюдался постепенно.

Он подчеркнул, что согласно этим данным стоит ожидать более заметный прирост новых случаев в период средины октября, ноября и начала декабря.

Вторую же волну стоит ждать в феврале и марте.

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки обнаружено 610 новых случаев коронавируса. В лидерах по числу новых инфицированных находится город Киев, Черновицкая и Одесская области.

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