С понедельника в Украине вновь введут ограничения из-за COVID-19 — Ляшко

Ограничения могут быть введены уже с понедельника.

В Минздраве заявили, что Украина скорее всего будет вынуждена перейти в "желтую зону" по эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19 уже с 13 сентября.

Об этом рассказал глава ведомства Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

Он отметил, что во вторник на правительственных заседаниях и совещаниях было четко показано, что Украина превысила индикаторы "зеленой зоны".

При этом, Ляшко говорит, что ни одна из областей поводов для перехода к "красной зоне" пока не дала.

По его словам, на этой неделе еще будет проведено заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, однако уже сейчас есть основания полагать, что наша страна перейдет в "желтую зону" уже с понедельника.

Вместе с тем вступят в силу и ограничения на проведения массовых мероприятий.

Ляшко подчеркнул, что в "желтой зоне" общественный транспорт будет работать, как обычно, а вот образовательные учреждения продолжат обучение в классах лишь при условии наличия не менее 80% вакцинированных педагогов.

Как сообщалось ранее, в СМИ ранее появлялась информация о том, что в Киеве введут локдаун с 15 сентября. Впрочем, позже ряд чиновников эту информацию опровергли.