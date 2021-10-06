Сезон "тихой охоты" в разгаре: одни грибники хвастаются находками в соцсетях, другие - попадают в больницу

Совет ни в коем случае не собирать неизвестные грибы многие игнорируют, расплачиваясь здоровьем, а порой и жизнью

В "грибном вопросе", как и во многих других, человечество делится на группы: любителей грибов, людей, к ним равнодушных, и тех, кто не считает их ни полезными, ни ценными, а даже больше – опасными. Так вот, любители с утра заполоняют леса и уже оттуда начинают постить фоточки пузатых царей-грибов – белых, более стройных подберезовиков, подосиновиков в модных шляпах, семейства опят, скромных груздей, хороводов оранжевых лисичек, разноцветных сыроежек… и других, менее известных грибов.

Любители "тихой охоты" объединяются на Facebook-страничке "Грибники UA", размещая там снимки замечательных находок и себя вместе с ними, обмениваются рецептами приготовления разных блюд, а иногда консультируются – съедобен ли гриб на прилагаемом фото. После комментариев с диапазоном "очень вкусный" — "ядовит и опасен" каждый волен сам решать, оставлять ли его в корзинке и рисковать ли, отправляя в кастрюлю или на сковородку.

Вот буквально на днях на страничке вышеупомянутой группы Галина Шевчук поделилась несколькими снимками дивного гриба: она держала в руках огромный почти идеальный белый шар!

Дождевик Галины Шевчук затянул на 5 кг

Сеть разразилась восторгами, удивлением и юмором: "Яйцо динозавра", "Супер улов!", "Никогда такое не видел", "А я много таких видела, но тогда, увы, не знала, что они съедобные", "Вот это зефирка! Ням-ням", "Вы, когда такие фотки постите, рядом постите тоже фотку со счетчиком Гейгера (это шутка, одно из последствий радиации — гигантизм)", "Найти такой — просто мечта!", "Мне когда-то очень давно дед такой приготовил, так на вкус был прям как курица…", "Лангермания гигантская, дождевик", "Мне впервые в прошлом году удалось попробовать это чудо — дождевик гигантский! Вам повезло!".

Яйцо динозавра? - Нет, лангермания гигантская

Автор удачной находки рассказала "Телеграфу", что этот гриб был найден 1 октября в Бучанском районе на Киевщине. Более точное место женщина решила оставить в тайне.

"Вес моей находки — без нескольких граммов 5 кг и 126 см в обхвате, — похвасталась Галина. — Нашла этот вид впервые — наслышана была об их размерах и вкусовых качествах. Готовить можно по-разному. Мы, например, почистили кожицу, порезали дождевик стейками и обжарили в яйце. Ароматный и нежный гриб, похож и на гриб-зонтик, и на шампиньон".

Огромный гриб пожарили и съели

В комментариях снимок с огромными дождевиками выложила и Галина Недбаева. Вот только, к сожалению, вес и размер этой находки остался неизвестен. Нам она пояснила так: "Этот гриб 22 августа нашел мой муж. Но у меня в этот день был день рождения, потому было не до взвешивания. Мы живем в городе Сумы на даче Олдыш и нам пять минут до посадки, за которой река Псел. Этот гриб мы не тронули - приходили соседи и дети с ним фотографироваться. А когда он стал мягким, муж отнес его в малинник".

Дождевики мал-мала-меньше

По словам Галины, муж много раз приносил дождевики, а она сушила и жарила. Но в тот день была занята. Уточняет: "Если просто маленькими кусочками жарить, то напоминает курицу. А если пожарить как кабачки и перемазать чесночным соусом, то даже не поймешь, что это грибы. И в супе вкусно".

Выставили также "портреты" найденных дождевиков Наталья Отава, Алла Пащенко, Вика Мезько и Наталья Юсявичус.

Однако советуются со знатоками далеко не все, некоторые считают себя "спецами" и не особо беспокоятся по поводу съедобности лесного урожая. К тому же, распространено ошибочное мнение, что, проварив грибы с луковицей и подольше, можно нейтрализовать любые яды. А если еще употребить их под водочку, то вообще "никакая зараза не возьмет". Расплата за такую беспечность бывает жестокой.

Например, в Кировоградской области всего за три осенних недели было зарегистрировано 5 случаев отравления ядовитыми грибами, при этом три человека скончались!

Об этих случаях сообщает Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

23 сентября были зарегистрированы два случая отравления грибами с тремя пострадавшими. 74-летняя женщина и ее 45-летний сын из Кропивницкого, а также 47-летняя жительница дного из сел Марьяновской территориальной общины Новоукраинского района Кировоградской области, отведав грибов домашнего приготовления, оказались на больничной койке. В ночь на 24 сентября пенсионерка скончалась.

Врачам не всегда удается спасти отравившихся грибами

2 октября поступило сообщение о регистрации еще одного случая отравления дикорастущими грибами. 29 сентября 53-летняя жительница Кропивницкого сама насобирала грибов в лесополосе возле проезжей части. Вечером того же дня приготовила их, а уже наутро почувствовала симптомы отравления. Сначала надеялась вылечиться дома, но через сутки в тяжелом состоянии "скорой" была доставлена в областную больницу и оказалась в палате интенсивной терапии. Но ценное время для спасения было потеряно, врачи-реаниматологи оказались бессильны и она умерла. Заключительный диагноз: «Острое бытовое отравление дикорастущими грибами».

Печально закончился еще один случай. 30 сентября 69-летняя жительница Светловодска вернулась с грибами из смешанного леса на территории района "Лесозавод". Она считала, что собирала «зеленушки». Полакомившись приготовленными грибами, утром 1 октября почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Светловодской ЦРБ, но спасти не смогли.

4 октября поступили экстренные сообщения о новых отравлениях дикорастущими грибами. Трое жителей села Завалье Голованевского района — мужчина 45 лет и супруги – 25 и 30 лет, отведав приготовленные сыроежки, оказались на больничной койке в состоянии средней тяжести. Сейчас двое из них получают лечение в инфекционном отделении Гайворонской ЦГБ, а 30-летний мужчина переведен на стационарное лечение в областную больницу. Состояние его тяжелое.

Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины настоятельно рекомендует гражданам не собирать дикорастущие грибы, помня о возможных рисках отравления.

Напоминаем, что даже если вы хорошо разбираетесь в грибах, не забывайте о том, что они могут быть изменчивыми!

Многие несъедобные грибы по внешним признакам похожи на съедобные!

Если вы почувствовали первые симптомы отравления (тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение), не занимайтесь самолечением, ведь за потраченное время вы можете заплатить собственной жизнью. Берегите ее!

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Черниговщине двое маленьких детей скончались, поев маминого супа с грибами.