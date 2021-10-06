Сезон "тихого полювання" в розпалі: одні грибники хваляться знахідками в соцмережах, інші — потрапляють до лікарні

Пораду в жодному разі не збирати невідомі гриби багато людей ігнорують, розплачуючись здоров’ям, а деколи й життям

В "грибному питанні", як і в багатьох інших, людство ділиться на групи: любителів грибів, людей, до них байдужих, і тих, хто не вважає їх ні корисними, ні цінними, а навіть більше — небезпечними. Так ось, любителі з ранку заполоняють ліси й вже звідти починають постити фоточки пузатих царів-грибів — білих, більш струнких підберезників, красноголовців в модних капелюхах, сімейства опеньків, скромних груздів, хороводів помаранчевих лисичок, різноколірних сироїжок… і інших, менш відомих грибів.

Любителі "тихого полювання" об’єднуються на Facebook-сторінці "Грибники UA", розміщуючи там знімки чудових знахідок і себе разом з ними, обмінюються рецептами приготування різних страв, а іноді консультуються — чи їстівний гриб на доданому фото. Після коментарів з діапазоном "дуже смачний" — "отруйний і небезпечний" кожен має право сам вирішувати, чи залишати його в кошику і чи ризикувати, відправляючи в каструлю або на сковорідку.

Ось буквально днями на сторінці вищезгаданої групи Галина Шевчук поділилася кількома знімками чудового гриба: вона тримала в руках величезну майже ідеальну білу кулю!

Дощовик Галини Шевчук затягнув на 5 кг

Мережа вибухнула захопленнями, подивом і гумором: "Яйце динозавра", "Супер улов!", "Ніколи таке не бачив", "А я багато таких бачила, але тоді, на жаль, не знала, що вони їстівні", "Ось це зефірка! Ням-ням", "Ви, коли такі фотки постите, поруч постите також фотку з лічильником Гейгера (це жарт, один з наслідків радіації — гігантизм)", "Знайти такий — просто мрія!", "Мені колись дуже давно дід такий приготував, так на смак був прям як курка… ", "Лангерманія гігантська, дощовик", "Мені вперше торік вдалося спробувати це чудо — дощовик гігантський! Вам пощастило!".

Яйце динозавра? — Ні, лангерманія гігантська

Автор вдалої знахідки розповіла "Телеграфу", що цей гриб був знайдений 1 жовтня в Бучацькому районі на Київщині. Більш точне місце жінка вирішила залишити в таємниці.

"Вага моєї знахідки — без кількох грамів 5 кг і 126 см в обхваті, — похвалилася Галина. — Знайшла цей вид вперше — чула про їх розміри та смакові якості. Готувати можна по-різному. Ми, наприклад, почистили шкірку, порізали дощовик стейками та обсмажити в яйці. Ароматний і ніжний гриб, схожий і на гриб-парасольку, і на печерицю".

Величезний гриб засмажили і з’їли

У коментарях знімок з величезними дощовиками виклала і Галина Недбаєва. Ось тільки, на жаль, вага і розмір цієї знахідки залишилися невідомі. Нам вона пояснила так: "Цей гриб 22 серпня знайшов мій чоловік. Але у мене в цей день був день народження, тому було не до зважування. Ми живемо в місті Суми на дачі Олдиш і нам п’ять хвилин до посадки, за якою річка Псел. Цей гриб ми не чіпали — приходили сусіди та діти з ним фотографуватися. А коли він став м’яким, чоловік відніс його в малинник ".

Дощовики мал-мала-меньше

За словами Галини, чоловік багато раз приносив дощовики, а вона їх сушила і смажила. Але в той день була зайнята. Уточнює: "Якщо просто маленькими шматочками смажити, то нагадує курку. А якщо посмажити як кабачки та перемазати часниковим соусом, то навіть не зрозумієш, що це гриби. І в супі смачно".

Виставили також "портрети" знайдених дощовиків Наталія Отава, Алла Пащенко, Віка Мезько і Наталя Юсявічус.

Однак радяться з фахівцями далеко не всі, дехто вважає себе "спецами" і не особливо турбуються з приводу їстівності лісового врожаю. До того ж поширена помилкова думка, що, проварив гриби з цибулею і довше, можна нейтралізувати будь-яку отруту. А якщо ще вжити їх під горілочку, то взагалі "ніяка зараза не візьме". Розплата за таку безпечність буває жорстокою.

Наприклад, в Кіровоградській області всього за три осінніх тижні було зареєстровано 5 випадків отруєння отруйними грибами, при цьому три людини померли.

Про ці випадки повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

23 вересня було зареєстровано два випадки отруєння грибами з трьома постраждалими. 74-річна жінка та її 45-річний син з Кропивницького, а також 47-річна мешканка одного з сіл Мар’янівській територіальній громаді Новоукраїнського району Кіровоградської області, покуштувавши грибів домашнього приготування, опинилися на лікарняному ліжку. У ніч на 24 вересня пенсіонерка померла.

Лікарям не завжди вдається врятувати отруєних грибами

2 жовтня надійшло повідомлення про реєстрацію ще одного випадку отруєння дикорослими грибами. 29 вересня 53-річна жителька Кропивницького сама назбирала грибів у лісосмузі біля проїжджої частини. Увечері того ж дня приготувала їх, а вже на ранок відчула симптоми отруєння. Спочатку сподівалася вилікуватися самостійно, але через добу у важкому стані "швидкою" була доставлена в обласну лікарню та опинилася в палаті інтенсивної терапії. Але цінний час для порятунку було втрачено, лікарі-реаніматологи виявилися безсилі й вона померла. Кінцевий діагноз: «Гостре побутове отруєння дикорослими грибами».

Сумно закінчився ще один випадок. 30 вересня 69-річна жителька Світловодська повернулася з грибами зі змішаного лісу на території району "Лісозавод". Вона вважала, що збирала «зеленушки». Поласувавши приготованими грибами, вранці 1 жовтня відчула себе погано. Її госпіталізували в реанімаційне відділення Світловодської ЦРЛ, але врятувати не змогли.

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4 жовтня надійшли екстрені повідомлення про нові отруєння дикорослими грибами. Троє жителів села Завалля Голованівського району — чоловік 45 років і подружжя — 25 і 30 років, покуштувавши приготовані сироїжки, опинилися на лікарняному ліжку в стані середньої тяжкості. Зараз двоє з них отримують лікування в інфекційному відділенні Гайворонської ЦМЛ, а 30-річний чоловік переведений на стаціонарне лікування в обласну лікарню. Стан його важкий.

Кіровоградський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України настійно рекомендує громадянам не збирати дикорослі гриби, пам’ятаючи про можливі ризики отруєння.

Нагадуємо, що навіть якщо ви добре розбираєтеся в грибах, не забувайте про те, що вони можуть бути мінливими!

Багато неїстівних грибів за зовнішніми ознаками схожі на їстівні!

Якщо ви відчули перші симптоми отруєння (нудота, блювота, різкий біль в животі, діарея, запаморочення), не займайтеся самолікуванням, адже за витрачений час ви можете заплатити власним життям. Бережіть його!

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Чернігівщині двоє маленьких дітей померли, поївши маминого супу з грибами.