Украина на пороге "красной" зоны: как будут работать банки на карантине

Большинство финучреждений уже ввели карантинные ограничения

В среду, 6 октября, стало известно, что 11 областей Украины были отнесены к "оранжевой" карантинной зоне. Некоторые из регионов уже находятся на гране "красной".

"Телеграф" разбирался, каким во время жесткого карантина будет график работы самых популярных украинских банков и продолжат ли они предоставлять услуги оффлайн вообще.

Для начала отметим, что пока еще ни одно из финансовых учреждений официально не объявило о закрытии отделений или переходе на новый режим работы из-за карантина. Однако большинство банков все равно имеют определенные правила на время эпидограничений.

ПриватБанк

ПриватБанк

Многие пользователи "Привата" уже знают, что сейчас отделения работают с традиционным часовым перерывом. В это время в помещениях сотрудники проводят проветривание и влажную уборку. При этом отделения банка отказались от функционирования по выходным, предлагая украинцам в случае необходимости обращаться на горячую линию поддержки.

Если же из-за введения "красной" зоны будет принято решение о закрытии какого-то из филиалов учреждения, то уведомление об этом обязательно разместят на входе. Также клиенты смогут проверить, работает ли удобное им отделение на сайте банка в специальном разделе.

Помимо прочего в "ПриватБанке" призывают украинцев переходить на онлайн-сотрудничество, в том числе через "Приват24". При этом сотрудники даже предлагают пройти специальное обучение веб-банкингу (особенно для клиентов старше 45 лет, которым подобный способ финансовых операций может быть в новинку).

Ощадбанк

Ощадбанк

Представители этого банка призывают всех клиентов поменьше обращаться к оффлайн-услугам, в том числе оплаты за коммуналку. На официальном сайте учреждения сотрудники напоминают, что именно старшее поколение, любящее простаивать в очередях банка, наиболее подвержено заражению COVID-19.

Поэтому в "Ощаде" предлагают как можно быстрее перейти всем клиентам на обслуживание через онлайн-сервис "Ощад 24/7". Через него получится совершить перевод денег, оплату любых услуг и т.п.

О закрытии отделений на карантин администрация "Ощадбанка" пока не сообщает.

АльфаБанк

АльфаБанк

Отделения данной структуры в будние дни работают по стандартному графику, невзирая на карантинные ограничения. Однако на выходных оффлайн-услуги можно получить исключительно в тех филиалах, которые расположены на территории торговых центров "Эпицентр". Полный список таких отделений предоставлен на официальном сайте банка.

На выходных работает только 22 отделения "АльфаБанка"

Также сотрудники "Альфы" напоминают, что при посещении отделений клиентов просят использовать защитные маски, а также обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Кроме того, в банке установлены ограничения на количество клиентов в операционном зале. Зона самообслуживания 24/7 и вовсе в карантин рассчитана только на одного человека.

Еще следует знать, что трижды в день в отделениях "АльфаБанка" проводят пятнадцатиминутные перерывы, чтобы дезинфицировать помещения. Это происходит в период с 11:00 до 11:15, с 13:00 до 13:15 и с 16:00 до 16:15.

Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль

В этом финучреждении отчитываются о том, что несмотря на переход Украины в "оранжевую" зону карантина пока все отделения банка работают в стандартном режиме.

При этом сотрудники все равно призывают клиентов пользоваться услугами в онлайн-режиме (к примеру, через сервис Raiffeisen Online).

Также следует заметить, что в "Авале" пытаются избежать дополнительных очередей в помещениях отделений, поэтому получить услуги оффлайн можно только после предварительной записи. Она проводится через Информационный центр.

Кроме этого, как и остальные учреждения, "Аваль" также проводит ежедневную дезинфекцию помещений, из-за чего устанавливает дополнительные перерывы в работе.

Если же из-за карантинных ограничений будут закрываться какие-то из филиалов, на сайте банка обещают сообщать дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, следует ли ждать ограничений в движении общественного транспорта после введения "красной" зоны".