Україна на порозі "червоної" зони: як працюватимуть банки на карантині

Більшість фінустанов вже ввели карантинні обмеження

У середу, 6 жовтня, стало відомо, що 11 областей України були віднесені до "помаранчевої" карантинної зони. Деякі із регіонів уже знаходяться на межі "червоної".

"Телеграф" розбирався, яким під час жорсткого карантину буде графік роботи найпопулярніших українських банків і продовжать вони надавати послуги офлайн взагалі.

Для початку зазначимо, що поки ще жодна із фінансових установ офіційно не оголосила про закриття відділень або перехід на новий режим роботи через карантин. Однак більшість банків все одно мають певні правила на час епідобмежень.

ПриватБанк

ПриватБанк

Багато користувачів "Привату" вже знають, що наразі відділення працюють із традиційною годинною перервою. В цей час у приміщеннях співробітники проводять провітрювання і вологе прибирання. При цьому відділення банку відмовилися від функціонування у вихідні, пропонуючи українцям у разі необхідності звертатися на гарячу лінію підтримки.

Якщо ж через введення "червоної" зони буде прийнято рішення про закриття якоїсь із філій установи, то повідомлення про це обов’язково розмістять на вході. Також клієнти зможуть перевірити, чи працює зручне для них відділення, на сайті банку в спеціальному розділі.

Крім цього в "ПриватБанку" закликають українців переходити на онлайн-співпраця, в тому числі через "Приват24". При цьому співробітники навіть пропонують пройти спеціальне навчання веб-банкінгу (особливо клієнтам старше 45 років, яким подібний спосіб фінансових операцій може бути в новинку).

Ощадбанк

Ощадбанк

Представники цього банку закликають всіх клієнтів рідше звертатися до оффлайн-послуг, в тому числі оплати за комуналку. На офіційному сайті установи співробітники нагадують, що саме старше покоління, яке звикло простоювати в чергах банку, найбільш схильне до зараження COVID-19.

Тому в "Ощаді" пропонують якнайшвидше перейти всім клієнтам на обслуговування через онлайн-сервіс "Ощад 24/7". Через нього вийде зробити переказ грошей, оплату будь-яких послуг тощо.

Про закриття відділень на карантин адміністрація "Ощадбанку" поки не повідомляє.

Альфа Банк

Альфа Банк

Відділення цієї структури в будні працюють за стандартним графіком, незважаючи на карантинні обмеження. Однак на вихідних оффлайн-послуги можна отримати винятково в тих філіях, які розташовані на території торгових центрів "Епіцентр". Повний список таких відділень надано на офіційному сайті банку.

На вихідних працює тільки 22 відділення "Альфабанку"

Також співробітники "Альфи" нагадують, що при відвідуванні відділень клієнтів просять використовувати захисні маски, а також обробляти руки дезінфікуючими засобами. Крім того, в банку встановлені обмеження на кількість клієнтів в операційному залі. Зона самообслуговування 24/7 і зовсім в карантин розрахована тільки на одну людину.

Ще слід знати, що тричі на день у відділеннях "Альфабанк" проводять п’ятнадцятихвилинні перерви, щоб дезінфікувати приміщення. Це відбувається в період з 11:00 до 11:15, із 13:00 до 13:15 та з 16:00 до 16:15.

Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль

У цій фінустанові звітують про те, що, незважаючи на перехід України до "помаранчевої" зони карантину, поки всі відділення банку працюють у стандартному режимі.

При цьому співробітники все одно закликають клієнтів користуватися послугами в онлайн-режимі (наприклад, через сервіс Raiffeisen Online).

Також слід зауважити, що в "Авалі" намагаються уникнути додаткових черг в приміщеннях відділень, тому отримати послуги офлайн можна тільки після попереднього запису. Вона проводиться через Інформаційний центр.

Крім цього, як і інші установи, "Аваль" також проводить щоденну дезінфекцію приміщень, через що встановлює додаткові перерви в роботі.

Якщо ж через карантинних обмежень будуть закриватися якісь з філій, на сайті банку обіцяють повідомляти додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чи слід чекати обмежень в русі громадського транспорту після введення "червоної" зони.